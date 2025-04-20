20 апреля 2025

Импортеры оценили, как антироссийские санкции влияют на поставки кофе

Представитель Stellar Beans Давид: санкции мало влияют на импорт кофе в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофе продолжают ввозить в РФ
Кофе продолжают ввозить в РФ Фото:

Антироссийские санкции практически не влияют на поставки кофе в Россию, однако сложности возникают при проведении платежей. Об этом сообщил коммерческий представитель компании Stellar Beans Франсис Давид.

«В индустрии кофе есть свои нюансы, но санкции не сильно повлияли на наш импорт. Дело в том, что с платежами все равно есть свои трудности, но у нас уже большой опыт с привозом других товаров, и не видим никакого барьера в импорте кофе», — пояснил в беседе с РИА Новости Давид  на полях выставки Coffee Tea Cacao в Москве.

Ранее директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что санкции создают сложности для российского бизнеса, однако отечественные компании уже адаптировались к новым условиям и продолжают развиваться. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, российское производство и импорт, в том числе в сфере пищевой продукции, находят способы преодолеть барьеры и поддерживать поставки.

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Антироссийские санкции практически не влияют на поставки кофе в Россию, однако сложности возникают при проведении платежей. Об этом сообщил коммерческий представитель компании Stellar Beans Франсис Давид. «В индустрии кофе есть свои нюансы, но санкции не сильно повлияли на наш импорт. Дело в том, что с платежами все равно есть свои трудности, но у нас уже большой опыт с привозом других товаров, и не видим никакого барьера в импорте кофе», — пояснил в беседе с РИА Новости Давид  на полях выставки Coffee Tea Cacao в Москве. Ранее директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что санкции создают сложности для российского бизнеса, однако отечественные компании уже адаптировались к новым условиям и продолжают развиваться. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, российское производство и импорт, в том числе в сфере пищевой продукции, находят способы преодолеть барьеры и поддерживать поставки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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