20 апреля 2025
19 апреля 2025

Похолодание и гололед ожидаются в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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На дорогах местами возможна гололедица
На дорогах местами возможна гололедица Фото:

На юге Тюменской области 21 апреля ожидается похолодание, ночью возможен гололед на дорогах. Температура воздуха составит ночью от 0 градусов до -5, днем потеплеет до +5, +10 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 21 апреля облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ожидается похолодание, на дорогах местами гололедица. Ночью 0, -5 градусов. Днем +5, +10», — сообщается на сайте управления.

Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха — 71%.

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На юге Тюменской области 21 апреля ожидается похолодание, ночью возможен гололед на дорогах. Температура воздуха составит ночью от 0 градусов до -5, днем потеплеет до +5, +10 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 21 апреля облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ожидается похолодание, на дорогах местами гололедица. Ночью 0, -5 градусов. Днем +5, +10», — сообщается на сайте управления. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха — 71%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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