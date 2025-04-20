Похолодание и гололед ожидаются в Тюмени

На юге Тюменской области 21 апреля ожидается похолодание, ночью возможен гололед на дорогах. Температура воздуха составит ночью от 0 градусов до -5, днем потеплеет до +5, +10 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 21 апреля облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ожидается похолодание, на дорогах местами гололедица. Ночью 0, -5 градусов. Днем +5, +10», — сообщается на сайте управления.
Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха — 71%.
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