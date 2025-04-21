За какие машины россиянам не придется платить утильсбор

Некоторые модели BMW, Audi и Mercedes обойдут утильсбором
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Сразу несколько гибридных авто не затронет ужесточенный утильсбор
Сразу несколько гибридных авто не затронет ужесточенный утильсбор Фото:

С первого мая вводится более строгий утильсбор, однако он не затронет несколько моделей от BMW, Audi и Mercedess. Гибридные авто этих брендов можно будет дешево ввести в Россию. Об этом рассказали автоподборщики. 

«К примеру, седаны BMW 330e, кроссоверы Х3 30e и Х5 45e, а также седан Audi A6 50 TFSI e, паркетники Mercedes GLC 300de, Buick Encore и некоторые другие не отражены в списках министерства и ФТС, а значит, утильсбор по ним рассчитывается по упрощенной экономичной методике», — сообщает издание «Известия».

Физические лица в России смогут воспользоваться пониженным утилизационным сбором на автомобили, ввезенные из Белоруссии, только если машина находилась на территории республики более года. Если с момента растаможки в Белоруссии и ввоза в РФ прошло менее 12 месяцев, то к автомобилю применяется ставка коммерческого утильсбора, которая может достигать 3.5 млн рублей.

«К примеру, при ввозе трехлетнего гибридного кроссовера BMW Х3 30e из Белоруссии, которого нет в списке, владельцу придется заплатить 15,6 тыс. рублей. Упрощенные тарифы будут действовать если с момента растаможки в странах ЕАЭС прошло 12 месяцев», — заявил изданию эксперт в подборе авто Роман Трофимов.

Ранее в России были ужесточены требования к автомобилям, облагаемым налогом на роскошь: в обновленный список Минпромторга вошли 555 моделей, включая ряд премиальных китайских марок. Налог на роскошь действует с 2014 года и рассчитывается в зависимости от стоимости и мощности автомобиля.

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С первого мая вводится более строгий утильсбор, однако он не затронет несколько моделей от BMW, Audi и Mercedess. Гибридные авто этих брендов можно будет дешево ввести в Россию. Об этом рассказали автоподборщики.  «К примеру, седаны BMW 330e, кроссоверы Х3 30e и Х5 45e, а также седан Audi A6 50 TFSI e, паркетники Mercedes GLC 300de, Buick Encore и некоторые другие не отражены в списках министерства и ФТС, а значит, утильсбор по ним рассчитывается по упрощенной экономичной методике», — сообщает издание «Известия». Физические лица в России смогут воспользоваться пониженным утилизационным сбором на автомобили, ввезенные из Белоруссии, только если машина находилась на территории республики более года. Если с момента растаможки в Белоруссии и ввоза в РФ прошло менее 12 месяцев, то к автомобилю применяется ставка коммерческого утильсбора, которая может достигать 3.5 млн рублей. «К примеру, при ввозе трехлетнего гибридного кроссовера BMW Х3 30e из Белоруссии, которого нет в списке, владельцу придется заплатить 15,6 тыс. рублей. Упрощенные тарифы будут действовать если с момента растаможки в странах ЕАЭС прошло 12 месяцев», — заявил изданию эксперт в подборе авто Роман Трофимов. Ранее в России были ужесточены требования к автомобилям, облагаемым налогом на роскошь: в обновленный список Минпромторга вошли 555 моделей, включая ряд премиальных китайских марок. Налог на роскошь действует с 2014 года и рассчитывается в зависимости от стоимости и мощности автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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