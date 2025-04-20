Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Челябинске

В результате пожара, вспыхнувшего в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома в Челябинске, погибли двое человек. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.
«По прибытии подразделений происходило горение квартиры на площади 30 кв. м. В результате пожара погибли два человека», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МЧС.
По уточненным данным, двое жителей были выведены пожарными по маршевым лестницам, еще одного удалось спасти с помощью автолестницы. Семь человек покинули здание самостоятельно. Возгорание удалось ликвидировать в 02:59. В операции по тушению пожара принимали участие 20 специалистов и семь единиц техники, из которых от МЧС были задействованы 16 человек и пять единиц техники.
Как URA.RU писало ранее, четверо детей погибли на произошедшем ночью 20 апреля пожаре в Челябинске. Огонь унес жизни девочки 12 лет, семилетнего мальчика и пятилетних близнецов.
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