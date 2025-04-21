Минздрав РФ отозвал регистрацию двух препаратов для лечения рака из США

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Минздрав лишил лицензии два препарата для лечения рака
Минздрав лишил лицензии два препарата для лечения рака Фото:

Минздрав России аннулировало регистрацию двух противоопухолевых лекарственных средств, применяемых в лечении различных форм онкогематологических заболеваний. Речь идет о препаратах «Ревлимид» и «Имновид».

«Минздрав отозвал регистрацию двух противоопухолевых препаратов, использующихся в терапии пациентов с различными видами рака крови. Это „Ревлимид“ (первое регистрационное удостоверение в РФ было получено в 2009 году) и „Имновид“, чьи продажи в стране начались в 2015 году», — пишет «Коммерсант». 

Согласно информации, представленной в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), аннулирована регистрация капсул «Ревлимид» с дозировкой от 2,5 мг до 25 мг, а также капсул «Имновид» в дозировках 1 мг, 3 мг и 4 мг. В настоящее время в ГРЛС отсутствуют другие варианты этих препаратов.

Как ранее писало URA.RU, в России создали противораковый препарат, который не имеет аналогов на мировом рынке. Лекарство, применяемое для терапии онкологических заболеваний, продемонстрировало свою безопасность во время испытания на добровольцах, пишет RT.

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Минздрав России аннулировало регистрацию двух противоопухолевых лекарственных средств, применяемых в лечении различных форм онкогематологических заболеваний. Речь идет о препаратах «Ревлимид» и «Имновид». «Минздрав отозвал регистрацию двух противоопухолевых препаратов, использующихся в терапии пациентов с различными видами рака крови. Это „Ревлимид“ (первое регистрационное удостоверение в РФ было получено в 2009 году) и „Имновид“, чьи продажи в стране начались в 2015 году», — пишет «Коммерсант».  Согласно информации, представленной в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), аннулирована регистрация капсул «Ревлимид» с дозировкой от 2,5 мг до 25 мг, а также капсул «Имновид» в дозировках 1 мг, 3 мг и 4 мг. В настоящее время в ГРЛС отсутствуют другие варианты этих препаратов. Как ранее писало URA.RU, в России создали противораковый препарат, который не имеет аналогов на мировом рынке. Лекарство, применяемое для терапии онкологических заболеваний, продемонстрировало свою безопасность во время испытания на добровольцах, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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