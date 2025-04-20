20 апреля 2025
19 апреля 2025

Капризную кошку продают за 100 тысяч рублей в Челябинской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошку со скверным характером выставили на продажу в Южноуральске
Кошку со скверным характером выставили на продажу в Южноуральске Фото:

В Южноуральске Челябинской области пристраивают кошку с непростым характером. Она кусается и ест дорогой корм. Владелец назначил за нее цену в 100 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.

«Прoдам котьку. Окpас — благородный мышинo-сeрый. Жpет только тo, что пoдоpoжe. Глaдить дoзвoляет тoлькo голoву и спинку, при попытке пoгладить лапки — pуки гладящeгo укорачивaются пpимеpно по плечи», — говорится в предложении на «Авито».

Автор уточнил, что к сидению на руках животное не приучено. Попытки взять ее на руки кошка не одобряет.

В Южноуральске продают кошку, которая не любит, когда ее гладят
В Южноуральске продают кошку, которая не любит, когда ее гладят
Фото:

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В Южноуральске Челябинской области пристраивают кошку с непростым характером. Она кусается и ест дорогой корм. Владелец назначил за нее цену в 100 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений. «Прoдам котьку. Окpас — благородный мышинo-сeрый. Жpет только тo, что пoдоpoжe. Глaдить дoзвoляет тoлькo голoву и спинку, при попытке пoгладить лапки — pуки гладящeгo укорачивaются пpимеpно по плечи», — говорится в предложении на «Авито». Автор уточнил, что к сидению на руках животное не приучено. Попытки взять ее на руки кошка не одобряет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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