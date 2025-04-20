В Южноуральске Челябинской области пристраивают кошку с непростым характером. Она кусается и ест дорогой корм. Владелец назначил за нее цену в 100 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«Прoдам котьку. Окpас — благородный мышинo-сeрый. Жpет только тo, что пoдоpoжe. Глaдить дoзвoляет тoлькo голoву и спинку, при попытке пoгладить лапки — pуки гладящeгo укорачивaются пpимеpно по плечи», — говорится в предложении на «Авито».
Автор уточнил, что к сидению на руках животное не приучено. Попытки взять ее на руки кошка не одобряет.
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