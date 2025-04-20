Топ-5 самых высокооплачиваемых отраслей Тюменской области

В Тюменской области определены пять отраслей с самыми высокими зарплатами, которые значительно превышают средний уровень по региону. За год общий уровень доходов населения вырос на 16%, сообщили на сайте «Вслух.ру».
«Тюменьстат назвал пять сфер Тюменской области, где платят в два-три раза больше, чем в среднем по региону», — сообщили на портале. По данным за январь 2025 года, средняя зарплата в области составила 82 674 рубля, при этом за год общий уровень доходов населения вырос на 16%.
Лидером по уровню оплаты труда стало производство химических веществ и продуктов, где средняя зарплата достигла 230 596 рублей с ростом на 33,3% за год. В сфере добычи нефти и газа работники получают 188 066 рублей (+ 0,2%), в производстве машин и оборудования — 186 921 рубль (+17,4%). Также высокие зарплаты зафиксированы в сфере услуг для добычи полезных ископаемых — 170 468 рублей и в воздушном и космическом транспорте — 166 666 рублей (+12,5%).
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