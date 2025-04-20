20 апреля 2025
19 апреля 2025

Топ-5 самых высокооплачиваемых отраслей Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидером по уровню оплаты труда стало производство химических веществ и продуктов
Лидером по уровню оплаты труда стало производство химических веществ и продуктов Фото:

В Тюменской области определены пять отраслей с самыми высокими зарплатами, которые значительно превышают средний уровень по региону. За год общий уровень доходов населения вырос на 16%, сообщили на сайте «Вслух.ру».

«Тюменьстат назвал пять сфер Тюменской области, где платят в два-три раза больше, чем в среднем по региону», — сообщили на портале. По данным за январь 2025 года, средняя зарплата в области составила 82 674 рубля, при этом за год общий уровень доходов населения вырос на 16%.

Лидером по уровню оплаты труда стало производство химических веществ и продуктов, где средняя зарплата достигла 230 596 рублей с ростом на 33,3% за год. В сфере добычи нефти и газа работники получают 188 066 рублей (+ 0,2%), в производстве машин и оборудования — 186 921 рубль (+17,4%). Также высокие зарплаты зафиксированы в сфере услуг для добычи полезных ископаемых — 170 468 рублей и в воздушном и космическом транспорте — 166 666 рублей (+12,5%).

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В Тюменской области определены пять отраслей с самыми высокими зарплатами, которые значительно превышают средний уровень по региону. За год общий уровень доходов населения вырос на 16%, сообщили на сайте «Вслух.ру». «Тюменьстат назвал пять сфер Тюменской области, где платят в два-три раза больше, чем в среднем по региону», — сообщили на портале. По данным за январь 2025 года, средняя зарплата в области составила 82 674 рубля, при этом за год общий уровень доходов населения вырос на 16%. Лидером по уровню оплаты труда стало производство химических веществ и продуктов, где средняя зарплата достигла 230 596 рублей с ростом на 33,3% за год. В сфере добычи нефти и газа работники получают 188 066 рублей (+ 0,2%), в производстве машин и оборудования — 186 921 рубль (+17,4%). Также высокие зарплаты зафиксированы в сфере услуг для добычи полезных ископаемых — 170 468 рублей и в воздушном и космическом транспорте — 166 666 рублей (+12,5%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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