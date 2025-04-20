В Ленинском районе Челябинска водитель ВАЗ погиб, врезавшись в опору моста. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«В 04:00 часа утра 21апреля около дома 60 по Копейскому шоссе неустановленный водитель, мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (опору железнодорожного моста). В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2107 скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.
ДТП произошло в районе ТРК «Алмаз», где Копейское шоссе пересекают железнодорожные мосты. На место ДТП прибыл заместитель командира полка ДПС отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску Артем Петров. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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