20 апреля 2025

В районе «Алмаза» в Челябинске водитель ВАЗ погиб, врезавшись в опору моста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВАЗ превратился в груду металла
ВАЗ превратился в груду металла Фото:

В Ленинском районе Челябинска водитель ВАЗ погиб, врезавшись в опору моста. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«В 04:00 часа утра 21апреля около дома 60 по Копейскому шоссе неустановленный водитель, мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (опору железнодорожного моста). В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2107 скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе ТРК «Алмаз», где Копейское шоссе пересекают железнодорожные мосты. На место ДТП прибыл заместитель командира полка ДПС отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску Артем Петров. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В Ленинском районе Челябинска водитель ВАЗ погиб, врезавшись в опору моста. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «В 04:00 часа утра 21апреля около дома 60 по Копейскому шоссе неустановленный водитель, мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (опору железнодорожного моста). В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2107 скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции. ДТП произошло в районе ТРК «Алмаз», где Копейское шоссе пересекают железнодорожные мосты. На место ДТП прибыл заместитель командира полка ДПС отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску Артем Петров. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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