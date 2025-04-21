Россиянам рассказали, сколько будет выходных в майские праздники

Депутат Нилов: россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая
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В Госдуме рассказали, как россияне будут отдыхать в майские праздники
В Госдуме рассказали, как россияне будут отдыхать в майские праздники Фото:

Россияне в мае 2025 года получат две серии продолжительных выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«В соответствии с производственным календарем, в мае будут два раза продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая», — сказал Нилов. Его слова передает РИА Новости.

Депутат также пояснил, что такие длинные майские праздники стали возможны из-за переноса выходных дней. По словам Нилова, в соответствии с Трудовым кодексом, 4 января является официальным праздничным днем. В текущем году этот праздник совпал с субботой, поэтому, согласно постановлению правительства, выходной был перенесен на 2 мая.

Парламентарий добавил, что перенос выходных связан и с другими совпадениями праздничных и выходных дней. В частности, 23 февраля в этом году выпало на воскресенье, поэтому дополнительный день отдыха был перенесен на 8 мая. 

Ранее пенсионеров предупредили о переносе пенсий из-за праздников. Как сообщила сенатор и арбитражный управляющий Министерства юстиции РФ Ольга Епифанова, в связи с затяжными майскими выходными пенсионные и социальные выплаты поступят гражданам ранее установленного срока. По словам эксперта, перечисление средств накануне праздничных дней является общепринятой процедурой.

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Россияне в мае 2025 года получат две серии продолжительных выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). «В соответствии с производственным календарем, в мае будут два раза продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая», — сказал Нилов. Его слова передает РИА Новости. Депутат также пояснил, что такие длинные майские праздники стали возможны из-за переноса выходных дней. По словам Нилова, в соответствии с Трудовым кодексом, 4 января является официальным праздничным днем. В текущем году этот праздник совпал с субботой, поэтому, согласно постановлению правительства, выходной был перенесен на 2 мая. Парламентарий добавил, что перенос выходных связан и с другими совпадениями праздничных и выходных дней. В частности, 23 февраля в этом году выпало на воскресенье, поэтому дополнительный день отдыха был перенесен на 8 мая.  Ранее пенсионеров предупредили о переносе пенсий из-за праздников. Как сообщила сенатор и арбитражный управляющий Министерства юстиции РФ Ольга Епифанова, в связи с затяжными майскими выходными пенсионные и социальные выплаты поступят гражданам ранее установленного срока. По словам эксперта, перечисление средств накануне праздничных дней является общепринятой процедурой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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