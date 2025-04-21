Пенсионеров предупредили о переносе пенсий из-за праздников

Выплата пенсий и социальных пособий в связи с длинными майскими выходными будет произведена раньше обычного графика. Об этом сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова. По ее словам, перечисление средств в последний рабочий день перед праздниками — стандартная практика.
«Если пенсия приходит на банковскую карту с первого по четвертое число, выплаты поступят в последних числах апреля. Выплаты с пятого по седьмое будут произведены по обычной схеме. Плюс в эти же дни поступит на карту пенсия тем, кто получает ее с восьмого по 11-е число месяца. После 12-го числа платить будут по обычному графику», — объяснила Епифанова в разговоре с RT.
Сенатор также уточнила, что перенесенный график касается не только пенсий, но и ряда социальных выплат: пособий для семей с детьми до 17 лет, пособий по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, выплат беременным женщинам, пособий при рождении первенца до трех лет и выплат на детей военнослужащих. Для получателей через отделения Почты России или почтальонов доставка будет организована по отдельным графикам, которые утверждаются территориальными отделениями Социального фонда РФ и публикуются на его официальном сайте. Узнать подробности можно также через единый контактный центр СФР.
Ранее член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов назвал россиянам отрасли, где особенно востребованы пенсионеры, пишет 360.ru. Как отмечает эксперт, наиболее востребованными пенсионеры остаются в таких сферах, как первичное звено здравоохранения, высококвалифицированные рабочие специальности, а также отрасли образования, науки, юриспруденции, финансов, экономики, сельского хозяйства и инженерии. В указанных направлениях пожилые специалисты имеют возможность не только продолжать трудовую деятельность, но и развиваться в профессиональном плане.
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