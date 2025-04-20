20 апреля 2025

Концерт Лолиты отменили в соседнем городе по тем же причинам, что и в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Артистка сообщила, что мероприятие, на которое были почти полностью распроданы билеты, отменили из-за анонимной жалобы
Артистка сообщила, что мероприятие, на которое были почти полностью распроданы билеты, отменили из-за анонимной жалобы Фото:

Лолита Милявская вновь столкнулась с отменой концерта. На этот раз в Ижевске. Артистка сообщила, что мероприятие, на которое были почти полностью распроданы билеты, отменили из-за анонимной жалобы.

«Письмо поступило в адрес руководства дворца культуры „Аксион“, где должно было состояться выступление. В жалобе есть обвинение в безнравственном поведении и требование „покаяния перед народом“», — сообщила Лолита в telegram-канале. 

Теперь певица намерена подать иск о клевете. 3 марта 2025 года URA.RU сообщало о том, что сервис «Яндекс Афиша» разослал уведомления об отмене пермского концерта Лолиты Милявской. Их получили те, кто ранее купил билеты на шоу. В сообщении было сказано о том, что концерт решили организаторы. До этого концерт в Перми пропал из афиши на сайте Лолиты. В середине февраля отменить концерт Лолиты потребовали от краевых властей активисты, которые заявили, что публичные высказывания Милявской, «противоречащие нормам морали, этики и традиционным ценностям российского общества, могут подорвать доверие граждан и участников СВО к усилиям, направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодежи».

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Лолита Милявская вновь столкнулась с отменой концерта. На этот раз в Ижевске. Артистка сообщила, что мероприятие, на которое были почти полностью распроданы билеты, отменили из-за анонимной жалобы. «Письмо поступило в адрес руководства дворца культуры „Аксион“, где должно было состояться выступление. В жалобе есть обвинение в безнравственном поведении и требование „покаяния перед народом“», — сообщила Лолита в telegram-канале.  Теперь певица намерена подать иск о клевете. 3 марта 2025 года URA.RU сообщало о том, что сервис «Яндекс Афиша» разослал уведомления об отмене пермского концерта Лолиты Милявской. Их получили те, кто ранее купил билеты на шоу. В сообщении было сказано о том, что концерт решили организаторы. До этого концерт в Перми пропал из афиши на сайте Лолиты. В середине февраля отменить концерт Лолиты потребовали от краевых властей активисты, которые заявили, что публичные высказывания Милявской, «противоречащие нормам морали, этики и традиционным ценностям российского общества, могут подорвать доверие граждан и участников СВО к усилиям, направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодежи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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