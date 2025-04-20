Главную площадь Челябинска на время закроют для пешеходов

В Челябинске 21 апреля будет ограничено движение пешеходов по площади Революции. Это связано с проведением репетиции коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения войск 9 мая, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
«На площади Революции 21 апреля пройдет первая репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и прохождения торжественным маршем войск. Репетиция пройдет с 16.00 до 21.00», — уточнили в telegram-канале мэрии.
Ограничения коснутся только пешеходов, движение транспорта по проспекту Ленина останется без изменений. Власти призывают челябинцев заранее планировать маршрут передвижения.
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