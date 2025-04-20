20 апреля 2025

Главную площадь Челябинска на время закроют для пешеходов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске пройдет репетиция выступлений ко Дню Победы
В Челябинске пройдет репетиция выступлений ко Дню Победы Фото:

В Челябинске 21 апреля будет ограничено движение пешеходов по площади Революции. Это связано с проведением репетиции коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения войск 9 мая, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

«На площади Революции 21 апреля пройдет первая репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и прохождения торжественным маршем войск. Репетиция пройдет с 16.00 до 21.00», — уточнили в telegram-канале мэрии.

Ограничения коснутся только пешеходов, движение транспорта по проспекту Ленина останется без изменений. Власти призывают челябинцев заранее планировать маршрут передвижения.

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В Челябинске 21 апреля будет ограничено движение пешеходов по площади Революции. Это связано с проведением репетиции коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения войск 9 мая, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. «На площади Революции 21 апреля пройдет первая репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и прохождения торжественным маршем войск. Репетиция пройдет с 16.00 до 21.00», — уточнили в telegram-канале мэрии. Ограничения коснутся только пешеходов, движение транспорта по проспекту Ленина останется без изменений. Власти призывают челябинцев заранее планировать маршрут передвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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