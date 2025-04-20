В Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 3-7 сантиметров, но в Викулово упал на два сантиметра. Такая информация указана на сайте паводок72.рф. Также убывает река Иртыш в Тобольске.
«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста — 596 см, изменения за сутки -2 сантиметра. Гидропост Иртыш — Тобольск. Уровень воды — 596 см, изменения за сутки -3 сантиметров», — указано на сайте сервиса.
Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на 10 см и достиг отметки 420 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга +2 (577 см);
- в Абатском река Ишим +3 (738 см);
- в Ялуторовске река Тобол +4 (495 см);
- в Ишиме река Ишим +7 (678 см);
- в Ильинке река Ишим +3 (774 см).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!