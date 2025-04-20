20 апреля 2025
19 апреля 2025

В тюменских реках замедлился рост воды. Инфографика

В Тюменской области убывает уровень воды в реках Ишим и Иртыш
© Служба новостей «URA.RU»
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Также убывает река Иртыш в Тобольске
Также убывает река Иртыш в Тобольске Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 3-7 сантиметров, но в Викулово упал на два сантиметра. Такая информация указана на сайте паводок72.рф. Также убывает река Иртыш в Тобольске.

«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста — 596 см, изменения за сутки -2 сантиметра. Гидропост Иртыш — Тобольск. Уровень воды — 596 см, изменения за сутки -3 сантиметров», — указано на сайте сервиса.

Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на 10 см и достиг отметки 420 см. В других районах региона произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга +2 (577 см);
  • в Абатском река Ишим +3 (738 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +4 (495 см);
  • в Ишиме река Ишим +7 (678 см);
  • в Ильинке река Ишим +3 (774 см).
Как изменился уровень воды в реках за сутки.
Как изменился уровень воды в реках за сутки.
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 3-7 сантиметров, но в Викулово упал на два сантиметра. Такая информация указана на сайте паводок72.рф. Также убывает река Иртыш в Тобольске. «Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста — 596 см, изменения за сутки -2 сантиметра. Гидропост Иртыш — Тобольск. Уровень воды — 596 см, изменения за сутки -3 сантиметров», — указано на сайте сервиса. Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на 10 см и достиг отметки 420 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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