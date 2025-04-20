20 апреля 2025

Челябинский депутат Госдумы исполнила мечту боксера с ДЦП. Фото

Яна Лантратова помогла параспортсмену увидеть последний бой Сергея Ковалева
© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Лантратова обратилась к руководству Челябинской области, чтобы исполнить мечту 36-летнего боксера с ДЦП
Яна Лантратова обратилась к руководству Челябинской области, чтобы исполнить мечту 36-летнего боксера с ДЦП Фото:

36-летний параспортсмен из Красноярска Ярослав Осетров смог побывать на прощальном бое трехкратного чемпиона мира Сергея Ковалева в Челябинске и встретиться с президентом IBA Умаром Кремлевым. Исполнить мечту боксера с ДЦП помогла депутат Госдумы Яна Лантратова, обратившаяся к главе региона Алексею Текслеру.

«Ярослав Осетров с диагнозом ДЦП, обратился в мою приемную с необычной просьбой. Несмотря на свой диагноз, Ярослав — настоящий боец. Он успешно окончил школу, колледж и даже юридический институт СФУ, начал заниматься боксом под руководством тренера, который разработал для него авторскую программу тренировок. В прошлом году Ярославу удалось даже провести показательный поединок в рамках турнира по ММА, организованного сибирской лигой смешанных единоборств EPBF», — рассказала URA.RU Лантратова.

Поводом для обращения к депутату стала мечта параспортсмена. «Ведь это еще один, к тому же последний шанс, увидеть „Крашера“ на ринге вживую, пережить незабываемые эмоции и зарядиться неповторимой атмосферой потрясающего шоу профессионального бокса», — написал народной избраннице Ярослав.

Мечту удалось исполнить. «Ярослав побывал на поединке, получил массу невероятных эмоций и лично пообщался с Умаром Назаровичем. Благодарю за помощь губернатора Челябинской области Алексея Текслера и первого замгубернатора Станислава Мошарова», — заключила председатель парламентского комитета Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область.

Челябинский боксер Сергей Ковалев (Krusher) в ночь на 19 апреля одержал победу над представляющим Германию Артуром Манном на турнире «WINLINE. IBA PRO 2», проходившем на его родине. В ходе зрелищного поединка Ковалев трижды отправлял Манна в нокдаун, после чего секунданты последнего решили завершить бой, выбросив белое полотенце. За боем наблюдали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и супруга Ирина, а также президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев. Челябинский боксер поблагодарил всех болельщиков и земляков, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

Параспортсмен Ярослав Осетров смог увидеться со своими кумирами
Параспортсмен Ярослав Осетров смог увидеться со своими кумирами
Фото:

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36-летний параспортсмен из Красноярска Ярослав Осетров смог побывать на прощальном бое трехкратного чемпиона мира Сергея Ковалева в Челябинске и встретиться с президентом IBA Умаром Кремлевым. Исполнить мечту боксера с ДЦП помогла депутат Госдумы Яна Лантратова, обратившаяся к главе региона Алексею Текслеру. «Ярослав Осетров с диагнозом ДЦП, обратился в мою приемную с необычной просьбой. Несмотря на свой диагноз, Ярослав — настоящий боец. Он успешно окончил школу, колледж и даже юридический институт СФУ, начал заниматься боксом под руководством тренера, который разработал для него авторскую программу тренировок. В прошлом году Ярославу удалось даже провести показательный поединок в рамках турнира по ММА, организованного сибирской лигой смешанных единоборств EPBF», — рассказала URA.RU Лантратова. Поводом для обращения к депутату стала мечта параспортсмена. «Ведь это еще один, к тому же последний шанс, увидеть „Крашера“ на ринге вживую, пережить незабываемые эмоции и зарядиться неповторимой атмосферой потрясающего шоу профессионального бокса», — написал народной избраннице Ярослав. Мечту удалось исполнить. «Ярослав побывал на поединке, получил массу невероятных эмоций и лично пообщался с Умаром Назаровичем. Благодарю за помощь губернатора Челябинской области Алексея Текслера и первого замгубернатора Станислава Мошарова», — заключила председатель парламентского комитета Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область. Челябинский боксер Сергей Ковалев (Krusher) в ночь на 19 апреля одержал победу над представляющим Германию Артуром Манном на турнире «WINLINE. IBA PRO 2», проходившем на его родине. В ходе зрелищного поединка Ковалев трижды отправлял Манна в нокдаун, после чего секунданты последнего решили завершить бой, выбросив белое полотенце. За боем наблюдали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и супруга Ирина, а также президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев. Челябинский боксер поблагодарил всех болельщиков и земляков, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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