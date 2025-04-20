36-летний параспортсмен из Красноярска Ярослав Осетров смог побывать на прощальном бое трехкратного чемпиона мира Сергея Ковалева в Челябинске и встретиться с президентом IBA Умаром Кремлевым. Исполнить мечту боксера с ДЦП помогла депутат Госдумы Яна Лантратова, обратившаяся к главе региона Алексею Текслеру.
«Ярослав Осетров с диагнозом ДЦП, обратился в мою приемную с необычной просьбой. Несмотря на свой диагноз, Ярослав — настоящий боец. Он успешно окончил школу, колледж и даже юридический институт СФУ, начал заниматься боксом под руководством тренера, который разработал для него авторскую программу тренировок. В прошлом году Ярославу удалось даже провести показательный поединок в рамках турнира по ММА, организованного сибирской лигой смешанных единоборств EPBF», — рассказала URA.RU Лантратова.
Поводом для обращения к депутату стала мечта параспортсмена. «Ведь это еще один, к тому же последний шанс, увидеть „Крашера“ на ринге вживую, пережить незабываемые эмоции и зарядиться неповторимой атмосферой потрясающего шоу профессионального бокса», — написал народной избраннице Ярослав.
Мечту удалось исполнить. «Ярослав побывал на поединке, получил массу невероятных эмоций и лично пообщался с Умаром Назаровичем. Благодарю за помощь губернатора Челябинской области Алексея Текслера и первого замгубернатора Станислава Мошарова», — заключила председатель парламентского комитета Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область.
Челябинский боксер Сергей Ковалев (Krusher) в ночь на 19 апреля одержал победу над представляющим Германию Артуром Манном на турнире «WINLINE. IBA PRO 2», проходившем на его родине. В ходе зрелищного поединка Ковалев трижды отправлял Манна в нокдаун, после чего секунданты последнего решили завершить бой, выбросив белое полотенце. За боем наблюдали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и супруга Ирина, а также президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев. Челябинский боксер поблагодарил всех болельщиков и земляков, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!