На место бывшего магазина «Петушок» в Кургане заехал сетевой магазин. До появления сети и после «Петушка» был магазин «Продукты». Открытие еще не состоялось. Изменена входная группа магазина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Бывший магазин „Петушок“ изменился до неузнаваемости — входная группа полностью изменена. Осталась лестница с двух сторон, но и она претерпела изменения. А часть клумбы перед магазином убрали — теперь здесь подъемник для маломобильных людей. Здесь планируется открытие магазина „Монетка“», — сообщает корреспондент.
Магазин «Петушок» остался в памяти местных жителей. Район данного магазина некоторые курганцы до сих пор называют как магазин.
Ранее в Кургане уже происходили изменения в использовании коммерческих помещений: после закрытия кафе «Банкет-холл Элит» здание выставили на продажу, а помещение кафе «Мишель» также передали под торговую сеть. Такие преобразования свидетельствуют о тенденции смены формата заведений в городе, когда на месте бывших кафе и магазинов открываются новые сетевые точки.
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