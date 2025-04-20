20 апреля 2025

На месте бывшего магазина «Петушок» в Кургане откроется сетевой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте бывшего магазина Петушок открылся филиал федеральной сети
На месте бывшего магазина Петушок открылся филиал федеральной сети Фото:

На место бывшего магазина «Петушок» в Кургане заехал сетевой магазин. До появления сети и после «Петушка» был магазин «Продукты». Открытие еще не состоялось. Изменена входная группа магазина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Бывший магазин „Петушок“ изменился до неузнаваемости — входная группа полностью изменена. Осталась лестница с двух сторон, но и она претерпела изменения. А часть клумбы перед магазином убрали — теперь здесь подъемник для маломобильных людей. Здесь планируется открытие магазина „Монетка“», — сообщает корреспондент.

Магазин «Петушок» остался в памяти местных жителей. Район данного магазина некоторые курганцы до сих пор называют как магазин. 

Ранее в Кургане уже происходили изменения в использовании коммерческих помещений: после закрытия кафе «Банкет-холл Элит» здание выставили на продажу, а помещение кафе «Мишель» также передали под торговую сеть. Такие преобразования свидетельствуют о тенденции смены формата заведений в городе, когда на месте бывших кафе и магазинов открываются новые сетевые точки.

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На место бывшего магазина «Петушок» в Кургане заехал сетевой магазин. До появления сети и после «Петушка» был магазин «Продукты». Открытие еще не состоялось. Изменена входная группа магазина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Бывший магазин „Петушок“ изменился до неузнаваемости — входная группа полностью изменена. Осталась лестница с двух сторон, но и она претерпела изменения. А часть клумбы перед магазином убрали — теперь здесь подъемник для маломобильных людей. Здесь планируется открытие магазина „Монетка“», — сообщает корреспондент. Магазин «Петушок» остался в памяти местных жителей. Район данного магазина некоторые курганцы до сих пор называют как магазин.  Ранее в Кургане уже происходили изменения в использовании коммерческих помещений: после закрытия кафе «Банкет-холл Элит» здание выставили на продажу, а помещение кафе «Мишель» также передали под торговую сеть. Такие преобразования свидетельствуют о тенденции смены формата заведений в городе, когда на месте бывших кафе и магазинов открываются новые сетевые точки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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