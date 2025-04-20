Самокатчика госпитализировали (архивное фото)
В Екатеринбурге ночью 20 апреля в районе Автовокзала легковушка на огромной скорости сбила самокатчика, пролетев на красный свет. Видео с аварией опубликовал неофициальный телеграм-канал мэрии.
Авария случилась в 02:30 на перекрестке улиц Белинского — Авиационная. Судя по видео, самокатчик не спешился, а автомобилист ехал на запрещающий сигнал светофора.
По данным канала, водитель легковушки скрылся с места ДТП. Самокатчика с переломом ноги госпитализировали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!