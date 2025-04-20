20 апреля 2025

Легковушка на огромной скорости сбила самокатчика в Екатеринбурге. Видео

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Самокатчика госпитализировали (архивное фото)
Самокатчика госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью 20 апреля в районе Автовокзала легковушка на огромной скорости сбила самокатчика, пролетев на красный свет. Видео с аварией опубликовал неофициальный телеграм-канал мэрии.

Авария случилась в 02:30 на перекрестке улиц Белинского — Авиационная. Судя по видео, самокатчик не спешился, а автомобилист ехал на запрещающий сигнал светофора.

По данным канала, водитель легковушки скрылся с места ДТП. Самокатчика с переломом ноги госпитализировали.

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В Екатеринбурге ночью 20 апреля в районе Автовокзала легковушка на огромной скорости сбила самокатчика, пролетев на красный свет. Видео с аварией опубликовал неофициальный телеграм-канал мэрии. Авария случилась в 02:30 на перекрестке улиц Белинского — Авиационная. Судя по видео, самокатчик не спешился, а автомобилист ехал на запрещающий сигнал светофора. По данным канала, водитель легковушки скрылся с места ДТП. Самокатчика с переломом ноги госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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