20 апреля 2025

В Челябинске стало выгодно инвестировать в жилую недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске за три года доходность от инвестирования в недвижимость составила 19,4%
В Челябинске за три года доходность от инвестирования в недвижимость составила 19,4% Фото:

В Челябинске доходность инвестиций в типовую недвижимость за последние три года достигла 19,4% процента. При этом, если квартиры не сдавать, доходность все равно останется на уровне почти в 14%. Причина — в резком повышении стоимости жилья, сообщили на сайте о недвижимости.

«В Челябинске среднегодовая доходность вложения в недвижимость за три года с учетом сдачи ее аренду составила 19,4%. Мегаполис оказался на третьем месте в рейтинге региональных центров по доходности вложений в недвижимость», — сообщается на сайте РИА Новости.

На первом месте в рейтинге по доходности инвестиций оказался город Иваново, где в 2022-2024 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 22% годовых. Это связано с тем, что в городе стоимость квадратного метра жилья за последние три года увеличилась в два раза. Также выгодно инвестировать в недвижимость можно было в Горно-Алтайске. Там за последние три года доходность вложений составила 20,9%, что позволило городу занять второе место в рейтинге.

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В Челябинске доходность инвестиций в типовую недвижимость за последние три года достигла 19,4% процента. При этом, если квартиры не сдавать, доходность все равно останется на уровне почти в 14%. Причина — в резком повышении стоимости жилья, сообщили на сайте о недвижимости. «В Челябинске среднегодовая доходность вложения в недвижимость за три года с учетом сдачи ее аренду составила 19,4%. Мегаполис оказался на третьем месте в рейтинге региональных центров по доходности вложений в недвижимость», — сообщается на сайте РИА Новости. На первом месте в рейтинге по доходности инвестиций оказался город Иваново, где в 2022-2024 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 22% годовых. Это связано с тем, что в городе стоимость квадратного метра жилья за последние три года увеличилась в два раза. Также выгодно инвестировать в недвижимость можно было в Горно-Алтайске. Там за последние три года доходность вложений составила 20,9%, что позволило городу занять второе место в рейтинге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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