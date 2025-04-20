Партию из 5,1 тысячи утиных яиц без ветеринарных документов и сертификата задержали на пункте пропуска «Бугристое» Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В транспортном средстве, которое следовало из поселка Карабалык республики Казахстан в Уфу, перевозили 5100 утиных яиц. У перевозчика отсутствовали обязательные ветеринарно-сопроводительные документы и ветеринарный сертификат Таможенного Союза», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ввоз продукции из-за отсутствия нужных документов был запрещен. Гражданина Казахстана привлекли к административной ответственности по части второй статьи 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки).
В Челябинскую область ранее запретили ввозить 20 тонн картофеля из Пакистана. Основанием для возврата овоща послужило отсутствие маркировки на части мешков, пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
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