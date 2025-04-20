Директор Челябинского трубопрокатного завода Губанов выдвинулся на праймериз ЕР

Управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода Евгений Губанов выдвинулся на праймериз «Единой России» на выборах в заксобрание региона. Как информирует сайт предварительного голосования, Губанов намерен пойти на выборы по партийному списку.
«Губанов Евгений Валерьевич. Место работы: ПАО „Трубная Металлургическая компания“. Должность: управляющий директор АО „ЧТПЗ“ обособленного подразделения ПАО „ТМК“, — информирует сайт праймериз.
Губанову 44 года. Он работает на Челябинском трубопрокатном заводе более 20 лет, вновь возглавил предприятие в январе 2023 года. Является действующим депутатом законодательного собрания региона.
Праймериз должны определить, кто получит поддержку «Единой России» на выборах в заксобрание региона. Это 30 кандидатов в депутаты по одномандатным округам и столько же — по партийному списку.
Предварительное голосование будет проходить с 19 по 25 мая. Сами выборы состоятся в сентябре.
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