Каждый пятый житель Пермского края не может выехать за границу

В праве выезда за пределы РФ ограничен каждый пятый житель Пермского края, находящийся в базе данных региональных судебных приставов. На начало апреля 2025 года в «стоп-листе» фигурирует более 360 тысяч должников.
«С начала года эта мера уже позволила взыскать около 760 млн рублей. Показатель более чем в два раза превышают статистику аналогичного периода 2024 года. В свою очередь, по итогам 2024 года благодаря запрету на выезд из страны было взыскано свыше 2,2 млн рублей, что на 88% больше, чем в 2023 году», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае 36 тысяч должников за газ могут лишиться его в ближайшее время. Речь о тех, чей срок неуплаты превышает два месяца. В случае, когда неплательщик не пускает к себе домой для отключения сотрудников, компания может пойти на крайнюю меру — обрезать подземный газопровод. Это еще увеличит затраты абонента на восстановление ресурса.
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