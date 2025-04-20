20 апреля 2025

Каждый пятый житель Пермского края не может выехать за границу

Приставы: каждый пятый житель Пермского края ограничен в праве выезда за границу
© Служба новостей «URA.RU»
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На начало апреля 2025 года в «стоп-листе» находилось более 360 тысяч человек
На начало апреля 2025 года в «стоп-листе» находилось более 360 тысяч человек Фото:

В праве выезда за пределы РФ ограничен каждый пятый житель Пермского края, находящийся в базе данных региональных судебных приставов. На начало апреля 2025 года в «стоп-листе» фигурирует более 360 тысяч должников. 

«С начала года эта мера уже позволила взыскать около 760 млн рублей. Показатель более чем в два раза превышают статистику аналогичного периода 2024 года. В свою очередь, по итогам 2024 года благодаря запрету на выезд из страны было взыскано свыше 2,2 млн рублей, что на 88% больше, чем в 2023 году», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае 36 тысяч должников за газ могут лишиться его в ближайшее время. Речь о тех, чей срок неуплаты превышает два месяца. В случае, когда неплательщик не пускает к себе домой для отключения сотрудников, компания может пойти на крайнюю меру — обрезать подземный газопровод. Это еще увеличит затраты абонента на восстановление ресурса.

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В праве выезда за пределы РФ ограничен каждый пятый житель Пермского края, находящийся в базе данных региональных судебных приставов. На начало апреля 2025 года в «стоп-листе» фигурирует более 360 тысяч должников.  «С начала года эта мера уже позволила взыскать около 760 млн рублей. Показатель более чем в два раза превышают статистику аналогичного периода 2024 года. В свою очередь, по итогам 2024 года благодаря запрету на выезд из страны было взыскано свыше 2,2 млн рублей, что на 88% больше, чем в 2023 году», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае 36 тысяч должников за газ могут лишиться его в ближайшее время. Речь о тех, чей срок неуплаты превышает два месяца. В случае, когда неплательщик не пускает к себе домой для отключения сотрудников, компания может пойти на крайнюю меру — обрезать подземный газопровод. Это еще увеличит затраты абонента на восстановление ресурса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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