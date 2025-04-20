Снаряд нашли на улице Симферопольской (архивное фото)
В Екатеринбурге в районе Вторчермета подростки обнаружили артиллерийский снаряд. На место прибыли сотрудники Росгвардии, рассказал очевидец.
«Все происходило на Симферопольской», — передает telegram-канал «Дно Исети» слова собеседника. Правоохранители уже изъяли снаряд.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. Там пояснили, что устанавливают, откуда на Вторчермете оказался снаряд.
Находку у подростков изъяли
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