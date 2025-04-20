20 апреля 2025

В Екатеринбурге подростки нашли артиллерийский снаряд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снаряд нашли на улице Симферопольской (архивное фото)
Снаряд нашли на улице Симферопольской (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в районе Вторчермета подростки обнаружили артиллерийский снаряд. На место прибыли сотрудники Росгвардии, рассказал очевидец.

«Все происходило на Симферопольской», — передает telegram-канал «Дно Исети» слова собеседника. Правоохранители уже изъяли снаряд.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. Там пояснили, что устанавливают, откуда на Вторчермете оказался снаряд.

Находку у подростков изъяли
Находку у подростков изъяли
Фото:

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В Екатеринбурге в районе Вторчермета подростки обнаружили артиллерийский снаряд. На место прибыли сотрудники Росгвардии, рассказал очевидец. «Все происходило на Симферопольской», — передает telegram-канал «Дно Исети» слова собеседника. Правоохранители уже изъяли снаряд. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. Там пояснили, что устанавливают, откуда на Вторчермете оказался снаряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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