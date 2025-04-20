Ветераны СВО присоединяются к тюменским народным дружинам

Ветераны специальной военной операции активно присоединяются к «Русской дружине», которая с 16 апреля проводит официальные патрулирования пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал замруководителя тюменских дружинников Тимур Темуркаев.
«Вместе с нами на дежурство выходят и ветераны СВО. Некоторые из них просто ходят в качестве наблюдателей, а некоторые приходят целенаправленно для дальнейшего официального вступления в ряды „Русской дружины“, а как следствие, и в местное ДНД (добровольная народная дружина — прим. URA.RU)», — отметил Темуркаев.
Дружинник обратил внимание, что подобные мероприятия позволяют тюменским мужчинам, вернувшимся из зоны боевых действий, реализоваться в обычной жизни. Вместе с тем патрулирование в составе ДНД работает для них как реабилитация.
Ранее тюменские дружинники провели свое второе официальное патрулирование пешеходной улицы совместно с сотрудниками УМВД. Информационное агентство URA.RU вместе с тюменцами участвовало в дежурстве.
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