20 апреля 2025

Ветераны СВО присоединяются к тюменским народным дружинам

Ветераны СВО вступают в ряды «Русской дружины» для дежурства на улицах Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Они участвуют в патрулировании улиц в составе ДНД
Они участвуют в патрулировании улиц в составе ДНД Фото:

Ветераны специальной военной операции активно присоединяются к «Русской дружине», которая с 16 апреля проводит официальные патрулирования пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал замруководителя тюменских дружинников Тимур Темуркаев.

«Вместе с нами на дежурство выходят и ветераны СВО. Некоторые из них просто ходят в качестве наблюдателей, а некоторые приходят целенаправленно для дальнейшего официального вступления в ряды „Русской дружины“, а как следствие, и в местное ДНД (добровольная народная дружина — прим. URA.RU)», — отметил Темуркаев.

Дружинник обратил внимание, что подобные мероприятия позволяют тюменским мужчинам, вернувшимся из зоны боевых действий, реализоваться в обычной жизни. Вместе с тем патрулирование в составе ДНД работает для них как реабилитация.

Ранее тюменские дружинники провели свое второе официальное патрулирование пешеходной улицы совместно с сотрудниками УМВД. Информационное агентство URA.RU вместе с тюменцами участвовало в дежурстве.

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Ветераны специальной военной операции активно присоединяются к «Русской дружине», которая с 16 апреля проводит официальные патрулирования пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал замруководителя тюменских дружинников Тимур Темуркаев. «Вместе с нами на дежурство выходят и ветераны СВО. Некоторые из них просто ходят в качестве наблюдателей, а некоторые приходят целенаправленно для дальнейшего официального вступления в ряды „Русской дружины“, а как следствие, и в местное ДНД (добровольная народная дружина — прим. URA.RU)», — отметил Темуркаев. Дружинник обратил внимание, что подобные мероприятия позволяют тюменским мужчинам, вернувшимся из зоны боевых действий, реализоваться в обычной жизни. Вместе с тем патрулирование в составе ДНД работает для них как реабилитация. Ранее тюменские дружинники провели свое второе официальное патрулирование пешеходной улицы совместно с сотрудниками УМВД. Информационное агентство URA.RU вместе с тюменцами участвовало в дежурстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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