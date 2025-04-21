Что известно о новом замдиректора курганского департамента финансов

В Кургане новым замдиректора департамента финансов стала чиновница Васильева
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В курганском депфине появился новый заместитель
В курганском депфине появился новый заместитель Фото:

У главы курганского департамента финансов Александра Голощапова появился новый заместитель. Им стала опытный специалист Татьяна Васильева, которая ранее уже работала в структурах правительства региона. О том, на каких должностях трудилась Васильева до повышения — в материале корреспондента URA.RU. 

Работа в депфине

Чиновница Татьяна Васильева получила должность заместителя директора департамента финансов Курганской области. Ранее в ведомстве на этой позиции значился лишь один сотрудник в должности первого зама Максим Чернев. До повышения Васильева уже работала в депфине. Она занимала пост заместителя начальника управления финансирования бюджетной сферы, попутно возглавляя отдел финансирования социальной сферы.

В ее обязанности входила организация и контроль финансового обеспечения социальных программ и мероприятий: составление проекта расходной части бюджета по отраслям социальной сферы, контроль за правильным и эффективным использованием выделенных средств, контроль расходов и обеспечение эффективного использования ресурсов, а также разработка и управление бюджетами.

Работа в управлении культуры

До департамента финансов Васильева работала на одном из руководящих постов в Управлении культуры Курганской области. В ведомстве она занимала должность начальника финансово-экономического отдела. После ее ухода должность получила главный бухгалтер Татьяна Дмитриева, которая была ее подчиненной и занимала должность заместителя начальника отдела — заведующей сектором бухгалтерского учета и отчетности.

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У главы курганского департамента финансов Александра Голощапова появился новый заместитель. Им стала опытный специалист Татьяна Васильева, которая ранее уже работала в структурах правительства региона. О том, на каких должностях трудилась Васильева до повышения — в материале корреспондента URA.RU.  Работа в депфине Чиновница Татьяна Васильева получила должность заместителя директора департамента финансов Курганской области. Ранее в ведомстве на этой позиции значился лишь один сотрудник в должности первого зама Максим Чернев. До повышения Васильева уже работала в депфине. Она занимала пост заместителя начальника управления финансирования бюджетной сферы, попутно возглавляя отдел финансирования социальной сферы. В ее обязанности входила организация и контроль финансового обеспечения социальных программ и мероприятий: составление проекта расходной части бюджета по отраслям социальной сферы, контроль за правильным и эффективным использованием выделенных средств, контроль расходов и обеспечение эффективного использования ресурсов, а также разработка и управление бюджетами. Работа в управлении культуры До департамента финансов Васильева работала на одном из руководящих постов в Управлении культуры Курганской области. В ведомстве она занимала должность начальника финансово-экономического отдела. После ее ухода должность получила главный бухгалтер Татьяна Дмитриева, которая была ее подчиненной и занимала должность заместителя начальника отдела — заведующей сектором бухгалтерского учета и отчетности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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