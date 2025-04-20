20 апреля 2025

Тюменец похвастался уловом деликатесной рыбы. Фото

Житель Тюменской области поймал в местной реке крупный улов налима
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина поделился местом рыбалки и рассказал, на что ловил налима
Мужчина поделился местом рыбалки и рассказал, на что ловил налима Фото:

Житель Тюменской области поделился фото крупного улова налима. Он разместил изображения в сообществе «РЫБАЛКА в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Налим жрет. Сегодня, Тобол, район Бачелино, червяк, крутояр», — подписал размещенные фото житель региона.

Он отметил, что ловил рыбу днем. Однако отметил, что сейчас к месту, где он рыбачил, проехать будет проблематично даже на вездеходе. Ранее тюменцы рассказали, что еще поймали в водоемах региона с начала апреля.

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Житель Тюменской области поделился фото крупного улова налима. Он разместил изображения в сообществе «РЫБАЛКА в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Налим жрет. Сегодня, Тобол, район Бачелино, червяк, крутояр», — подписал размещенные фото житель региона. Он отметил, что ловил рыбу днем. Однако отметил, что сейчас к месту, где он рыбачил, проехать будет проблематично даже на вездеходе. Ранее тюменцы рассказали, что еще поймали в водоемах региона с начала апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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