Мужчина поделился местом рыбалки и рассказал, на что ловил налима
Житель Тюменской области поделился фото крупного улова налима. Он разместил изображения в сообществе «РЫБАЛКА в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Налим жрет. Сегодня, Тобол, район Бачелино, червяк, крутояр», — подписал размещенные фото житель региона.
Он отметил, что ловил рыбу днем. Однако отметил, что сейчас к месту, где он рыбачил, проехать будет проблематично даже на вездеходе. Ранее тюменцы рассказали, что еще поймали в водоемах региона с начала апреля.
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