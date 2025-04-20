Курганцы начали голосовать за отключение отопления

Коммунальщики открыли для курганцев голосование за отключение отопления. Весенние температурные рекорды в Кургане вызывают жаркие споры среди местных жителей относительно сроков окончания сезона отопления. Теплоснабжающая компания «Курганская генерирующая компания» в соцсетях запустила голосование. Компания отметила, что несмотря на аномально теплую погоду, вопрос отопления остается открытым — многие жители обеспокоены возможными заморозками и резкими перепадами температуры.
«С приходом тепла регулировать температуру в домах становится сложнее. Днем может быть почти лето, а ночью — снова заморозки. К тому же, если в квартире на солнечной стороне уже жарко, то в тех же условиях, но в тени — все еще прохладно. Из-за таких перепадов мы считаем, что отключать отопление — рано. К тому же, не нужно забывать, что, когда отопление отключили, включить его обратно уже невозможно!», — говорится в сообщении Курганской генерирующей компании в соцсети «ВКонтакте».
В компании также отмечают, что принимают во внимание мнения жителей и предлагают принять участие в опросе о целесообразности отключения отопления. Представители теплоснабжающей организации подчеркивают: решение будет приниматься с учетом погодных условий и пожеланий горожан, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность для всех жителей Зауралья.
Точные цифры в результатах голосования меняются от минуты к минуте. Тем не менее более 60% курганцев считают, что заканчивать отопительный сезон рано.
Ранее синоптики сообщали, что в Кургане во второй половине апреля ожидается температурный режим, позволяющий завершить отопительный сезон — для этого среднесуточная температура воздуха должна держаться выше 8 градусов пять дней подряд. В прошлом году отопление в городе отключили 23 апреля, а в этом году из-за раннего потепления решение могут принять раньше обычного.
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