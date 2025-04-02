В Кургане во второй половине апреля отключат отопление

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Для отключения отопления температура воздуха в течении пяти дней не должна падать ниже 8-ми градусов.
Для отключения отопления температура воздуха в течении пяти дней не должна падать ниже 8-ми градусов. Фото:

В Кургане во второй половине апреля наступит температурный режим, когда власти смогут завершится отопительный сезон. О соответствующем прогнозе погоды сообщает telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».

Для принятия решения об отключении отопления температура воздуха в течении пяти дней не должна падать ниже 8-ми градусов. «В апреле прогнозируемые температуры в ближайшие дни уже значительно превышают обычные показатели для этого времени года. Уже 6 апреля температура воздуха достигнет 18 градусов тепла, но ночью будет 3 градуса», — пишет tg-канал.

В прошлом году в Кургане отопление отключили 23 апреля. По данным метеосайтов в этом году потепление произойдет в конце апреля, тогда должны отключить отопление.

В Кургане наблюдается тенденция к раннему потеплению весной, начиная с конца марта, когда температура воздуха достигала 14-17 градусов, и продолжается в апреле с показателями до 19 градусов. Это значительно выше обычных температур для данного времени года.

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В Кургане во второй половине апреля наступит температурный режим, когда власти смогут завершится отопительный сезон. О соответствующем прогнозе погоды сообщает telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане». Для принятия решения об отключении отопления температура воздуха в течении пяти дней не должна падать ниже 8-ми градусов. «В апреле прогнозируемые температуры в ближайшие дни уже значительно превышают обычные показатели для этого времени года. Уже 6 апреля температура воздуха достигнет 18 градусов тепла, но ночью будет 3 градуса», — пишет tg-канал. В прошлом году в Кургане отопление отключили 23 апреля. По данным метеосайтов в этом году потепление произойдет в конце апреля, тогда должны отключить отопление. В Кургане наблюдается тенденция к раннему потеплению весной, начиная с конца марта, когда температура воздуха достигала 14-17 градусов, и продолжается в апреле с показателями до 19 градусов. Это значительно выше обычных температур для данного времени года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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