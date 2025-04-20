20 апреля 2025
19 апреля 2025

В ХМАО мэрия сделала заявление из-за скандала с изображением вертолета США на баннере

Администрация Пыть-Яха пообещала снять баннер с изображением вертолета «Апач»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация Пыть-Яха пообещала снять баннер с изображением вертолета США
Администрация Пыть-Яха пообещала снять баннер с изображением вертолета США Фото:

Администрация Пыть-Яха пообещала снять баннер с изображением американского военного вертолета «Апач», появившегося на одном из домов города напротив мэрии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, ошибку при изготовлении плаката допустил подрядчик.

«По заказу администрации размещен баннер на фасаде дома 25 во 2 микрорайоне. При изготовлении баннера подрядчик допустил ошибку. В связи с чем изделие будет демонтировано», — заявили в пресс-службе.

Администрация обязала подрядчика не только демонтировать баннер, но и восстановить его на собственные средства. Новый будет размещен на фасаде дома до конца текущей недели.

Ранее URA.RU писало, что напротив здания мэрии Пыть-Яха появился плакат с изображением американского военного вертолета «Апач», на фоне российского триколора и символа Z. Источник агентства, близкий к администрации города, сообщил, что по условиям ТЗ плакат должен был быть посвящен 80-летию Победы, и на нем должна была быть изображена «Родина-мать».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Пыть-Яха пообещала снять баннер с изображением американского военного вертолета «Апач», появившегося на одном из домов города напротив мэрии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, ошибку при изготовлении плаката допустил подрядчик. «По заказу администрации размещен баннер на фасаде дома 25 во 2 микрорайоне. При изготовлении баннера подрядчик допустил ошибку. В связи с чем изделие будет демонтировано», — заявили в пресс-службе. Администрация обязала подрядчика не только демонтировать баннер, но и восстановить его на собственные средства. Новый будет размещен на фасаде дома до конца текущей недели. Ранее URA.RU писало, что напротив здания мэрии Пыть-Яха появился плакат с изображением американского военного вертолета «Апач», на фоне российского триколора и символа Z. Источник агентства, близкий к администрации города, сообщил, что по условиям ТЗ плакат должен был быть посвящен 80-летию Победы, и на нем должна была быть изображена «Родина-мать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...