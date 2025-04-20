В ХМАО мэрия сделала заявление из-за скандала с изображением вертолета США на баннере

Администрация Пыть-Яха пообещала снять баннер с изображением американского военного вертолета «Апач», появившегося на одном из домов города напротив мэрии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, ошибку при изготовлении плаката допустил подрядчик.
«По заказу администрации размещен баннер на фасаде дома 25 во 2 микрорайоне. При изготовлении баннера подрядчик допустил ошибку. В связи с чем изделие будет демонтировано», — заявили в пресс-службе.
Администрация обязала подрядчика не только демонтировать баннер, но и восстановить его на собственные средства. Новый будет размещен на фасаде дома до конца текущей недели.
Ранее URA.RU писало, что напротив здания мэрии Пыть-Яха появился плакат с изображением американского военного вертолета «Апач», на фоне российского триколора и символа Z. Источник агентства, близкий к администрации города, сообщил, что по условиям ТЗ плакат должен был быть посвящен 80-летию Победы, и на нем должна была быть изображена «Родина-мать».
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