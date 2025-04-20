В Пыть-Яхе напротив здания администрации появился плакат с изображением, предположительно, американского военного вертолета «Апач», на фоне российского триколора и символа Z. Информацию о наличии такого баннера URA.RU подтвердил исполняющий обязанности главы города Пыть-Яха Олег Иревлин.
Однако на данный момент он не готов давать какие-либо оценки или объяснения относительно выбора изображения для плаката. «Информация только поступила. Пока не могу ничего сказать, нужно время разобраться», — заявил Иревлин, комментируя ситуацию. Информация вызвала общественный резонанс и вопросы о соответствии изображения патриотической тематике. В историю уже вмешались коммунисты, лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев, отметил, что на баннере изображен именно американский «Апач». Он указал на ключевые отличия американского вертолета от российских аналогов.
Источник агентства, близкий к администрации города, сообщил, что по условиям ТЗ плакат должен был быть посвящен 80-летию Победы, и на нем должна была быть изображена «Родина-мать». «В администрации сейчас разбираются, кто в этом виноват и что с этим делать», — заключил источник.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже возникали скандалы, связанные с оформлением плакатов к 80-летию Победы. Так, в Нижневартовске пол общественного туалета был выстелен праздничными баннерами, что вызвало общественное возмущение и проверку со стороны полиции. Руководство торгового комплекса принесло извинения за случившееся.
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