20 апреля 2025
19 апреля 2025

В ХМАО на патриотическом баннере обнаружили изображение военного вертолета США. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на доме появился плакат с изображением американского вертолета «Апач»
В ХМАО на доме появился плакат с изображением американского вертолета «Апач» Фото:

В Пыть-Яхе напротив здания администрации появился плакат с изображением, предположительно, американского военного вертолета «Апач», на фоне российского триколора и символа Z. Информацию о наличии такого баннера URA.RU подтвердил исполняющий обязанности главы города Пыть-Яха Олег Иревлин.

Однако на данный момент он не готов давать какие-либо оценки или объяснения относительно выбора изображения для плаката. «Информация только поступила. Пока не могу ничего сказать, нужно время разобраться», — заявил Иревлин, комментируя ситуацию. Информация вызвала общественный резонанс и вопросы о соответствии изображения патриотической тематике. В историю уже вмешались коммунисты, лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев, отметил, что на баннере изображен именно американский «Апач». Он указал на ключевые отличия американского вертолета от российских аналогов.

Источник агентства, близкий к администрации города, сообщил, что по условиям ТЗ плакат должен был быть посвящен 80-летию Победы, и на нем должна была быть изображена «Родина-мать». «В администрации сейчас разбираются, кто в этом виноват и что с этим делать», — заключил источник.

В ХМАО на доме появился плакат с изображением американского вертолета «Апачи»
В ХМАО на доме появился плакат с изображением американского вертолета «Апачи»
Фото:

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже возникали скандалы, связанные с оформлением плакатов к 80-летию Победы. Так, в Нижневартовске пол общественного туалета был выстелен праздничными баннерами, что вызвало общественное возмущение и проверку со стороны полиции. Руководство торгового комплекса принесло извинения за случившееся.

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В Пыть-Яхе напротив здания администрации появился плакат с изображением, предположительно, американского военного вертолета «Апач», на фоне российского триколора и символа Z. Информацию о наличии такого баннера URA.RU подтвердил исполняющий обязанности главы города Пыть-Яха Олег Иревлин. Однако на данный момент он не готов давать какие-либо оценки или объяснения относительно выбора изображения для плаката. «Информация только поступила. Пока не могу ничего сказать, нужно время разобраться», — заявил Иревлин, комментируя ситуацию. Информация вызвала общественный резонанс и вопросы о соответствии изображения патриотической тематике. В историю уже вмешались коммунисты, лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев, отметил, что на баннере изображен именно американский «Апач». Он указал на ключевые отличия американского вертолета от российских аналогов. Источник агентства, близкий к администрации города, сообщил, что по условиям ТЗ плакат должен был быть посвящен 80-летию Победы, и на нем должна была быть изображена «Родина-мать». «В администрации сейчас разбираются, кто в этом виноват и что с этим делать», — заключил источник. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже возникали скандалы, связанные с оформлением плакатов к 80-летию Победы. Так, в Нижневартовске пол общественного туалета был выстелен праздничными баннерами, что вызвало общественное возмущение и проверку со стороны полиции. Руководство торгового комплекса принесло извинения за случившееся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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