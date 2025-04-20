20 апреля 2025

В Екатеринбурге дебошир устроил поножовщину возле БЦ «Высоцкий» и скрылся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженный мужчина скрылся с места ЧП до приезда полиции
Вооруженный мужчина скрылся с места ЧП до приезда полиции Фото:

В Екатеринбурге возле скандального клуба Chili произошла драка, переросшая в поножовщину посреди улицы Малышева. На место ЧП прибыло три экипажа ДПС, но к этому моменту вооруженный мужчина скрылся, рассказал очевидец.

«Между мужчинами возник конфликт, один из них достал нож и ранил другого, после чего скрылся до приезда полиции. На место происшествия прибыло три автомобиля сотрудников ДПС», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Потасовка случилась ранним утром 20 апреля.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге возле скандального клуба Chili произошла драка, переросшая в поножовщину посреди улицы Малышева. На место ЧП прибыло три экипажа ДПС, но к этому моменту вооруженный мужчина скрылся, рассказал очевидец. «Между мужчинами возник конфликт, один из них достал нож и ранил другого, после чего скрылся до приезда полиции. На место происшествия прибыло три автомобиля сотрудников ДПС», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Потасовка случилась ранним утром 20 апреля. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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