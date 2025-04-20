В Екатеринбурге возле скандального клуба Chili произошла драка, переросшая в поножовщину посреди улицы Малышева. На место ЧП прибыло три экипажа ДПС, но к этому моменту вооруженный мужчина скрылся, рассказал очевидец.
«Между мужчинами возник конфликт, один из них достал нож и ранил другого, после чего скрылся до приезда полиции. На место происшествия прибыло три автомобиля сотрудников ДПС», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Потасовка случилась ранним утром 20 апреля.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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