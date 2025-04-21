В Челябинской области ФСБ ликвидировала крупный канал наркотрафика. Видео

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ФСБ задержала наркодилера
ФСБ задержала наркодилера Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали канал наркотрафика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, у наркодилера обнаружили более 14 килограммов мефедрона.

«Благодаря проведенным неотложным следственным действиям на территории Челябинской области наркодилер задержан. В ходе обыска у него обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон массой более 14 килограммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Дилеру предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали канал наркотрафика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, у наркодилера обнаружили более 14 килограммов мефедрона. «Благодаря проведенным неотложным следственным действиям на территории Челябинской области наркодилер задержан. В ходе обыска у него обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон массой более 14 килограммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Дилеру предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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