Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали канал наркотрафика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, у наркодилера обнаружили более 14 килограммов мефедрона.
«Благодаря проведенным неотложным следственным действиям на территории Челябинской области наркодилер задержан. В ходе обыска у него обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон массой более 14 килограммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Дилеру предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается.
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