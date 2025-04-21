В Кургане на праймериз ЕР не хватает участников СВО для выборов в облдуму. Инсайд

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На праймериз ЕР по выборам в курганскую облдуму заявилось всего два ветерана СВО
На праймериз ЕР по выборам в курганскую облдуму заявилось всего два ветерана СВО Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

В праймериз партии «Единая Россия» по выборам в Курганскую областную думу пока участвуют только два ветерана специальной военной операции. При отборе акцент делают не на количестве участников, а на их готовности к законотворческой и комитетской работе. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с подготовкой кампании и правительства.

«Сейчас заявились двое: Александр Пылков и Дмитрий Исаев. Но депутатская работа требует не только боевого опыта, а понимания законодательства и активности в комитетах. Важно, чтобы ветеран эффективно включался в законотворческий процесс», — пояснил инсайдер из правительства региона. По данным источников URA.RU, на федеральном уровне было рекомендовано выдвинуть не менее четырех ветеранов, которые и должны пройти в думу. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля.

Александр Пылков, по данным сайта ЕР — доброволец казачьей бригады «Дон», известный под позывным «Блогер». После службы он занимается патриотическим воспитанием и гуманитарными инициативами. Дмитрий Исаев — чиновник управления внутренней политики правительства области. Источники URA.RU предполагают, что до окончания регистрации могут заявиться еще два ветерана спецоперации.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме к замсекретаря ЕР в регионе Родиону Вяткину. Он уточнил, что пока по его информации на праймериз зарегестрировались только два кандидата-ветерана СВО.

Выборы в Курганскую областную думу восьмого созыва состоятся 14 сентября 2025 года. Курганцы выберут 34 депутатов: половину по спискам, половину по одномандатным округам. На праймериз ЕР перед выборами в гордуму в 2024 году участвовали шесть бойцов СВО — трое из них прошли и стали депутатами.

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В праймериз партии «Единая Россия» по выборам в Курганскую областную думу пока участвуют только два ветерана специальной военной операции. При отборе акцент делают не на количестве участников, а на их готовности к законотворческой и комитетской работе. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с подготовкой кампании и правительства. «Сейчас заявились двое: Александр Пылков и Дмитрий Исаев. Но депутатская работа требует не только боевого опыта, а понимания законодательства и активности в комитетах. Важно, чтобы ветеран эффективно включался в законотворческий процесс», — пояснил инсайдер из правительства региона. По данным источников URA.RU, на федеральном уровне было рекомендовано выдвинуть не менее четырех ветеранов, которые и должны пройти в думу. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Александр Пылков, по данным сайта ЕР — доброволец казачьей бригады «Дон», известный под позывным «Блогер». После службы он занимается патриотическим воспитанием и гуманитарными инициативами. Дмитрий Исаев — чиновник управления внутренней политики правительства области. Источники URA.RU предполагают, что до окончания регистрации могут заявиться еще два ветерана спецоперации. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме к замсекретаря ЕР в регионе Родиону Вяткину. Он уточнил, что пока по его информации на праймериз зарегестрировались только два кандидата-ветерана СВО. Выборы в Курганскую областную думу восьмого созыва состоятся 14 сентября 2025 года. Курганцы выберут 34 депутатов: половину по спискам, половину по одномандатным округам. На праймериз ЕР перед выборами в гордуму в 2024 году участвовали шесть бойцов СВО — трое из них прошли и стали депутатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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