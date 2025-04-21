В праймериз партии «Единая Россия» по выборам в Курганскую областную думу пока участвуют только два ветерана специальной военной операции. При отборе акцент делают не на количестве участников, а на их готовности к законотворческой и комитетской работе. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с подготовкой кампании и правительства.
«Сейчас заявились двое: Александр Пылков и Дмитрий Исаев. Но депутатская работа требует не только боевого опыта, а понимания законодательства и активности в комитетах. Важно, чтобы ветеран эффективно включался в законотворческий процесс», — пояснил инсайдер из правительства региона. По данным источников URA.RU, на федеральном уровне было рекомендовано выдвинуть не менее четырех ветеранов, которые и должны пройти в думу. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля.
Александр Пылков, по данным сайта ЕР — доброволец казачьей бригады «Дон», известный под позывным «Блогер». После службы он занимается патриотическим воспитанием и гуманитарными инициативами. Дмитрий Исаев — чиновник управления внутренней политики правительства области. Источники URA.RU предполагают, что до окончания регистрации могут заявиться еще два ветерана спецоперации.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме к замсекретаря ЕР в регионе Родиону Вяткину. Он уточнил, что пока по его информации на праймериз зарегестрировались только два кандидата-ветерана СВО.
Выборы в Курганскую областную думу восьмого созыва состоятся 14 сентября 2025 года. Курганцы выберут 34 депутатов: половину по спискам, половину по одномандатным округам. На праймериз ЕР перед выборами в гордуму в 2024 году участвовали шесть бойцов СВО — трое из них прошли и стали депутатами.
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