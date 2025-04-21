Вице-спикер и участник СВО Моисеев вступил в схватку за мандат челябинского парламента

Первый вице-спикер заксобрания Челябинской области намерен переизбраться в региональный парламент. Сегодня он подал заявку на участие в праймериз «Единой России», сообщили URA.RU в областной организации партии.
«Денис Моисеев — участник предварительного голосования ЕР. Политик, законотворец, участник СВО подал документы для участия в предварительном голосовании с целью выдвижения в ЗСО», — сообщили в партии. По данным URA.RU, Моисеев собирается баллотироваться в округе №22 (бывший Коркинский).
С октября 2022 года Моисеев бывал в Челябинске наездами, занятый делами партии в Херсонской области, куда его откомандировали по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Даже решение об избрании Моисеева первым вице-спикером депутаты приняли в его отсутствие. После президентских выборов он вернулся в Челябинск. По итогам участия в СВО Денис Моисеев награжден медалью Министерства обороны «Участнику специальной военной операции»
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