Вице-спикер и участник СВО Моисеев вступил в схватку за мандат челябинского парламента

Второй человек в ЗСО Моисеев пошел на челябинские праймериз ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Моисеев намерен переизбраться в заксобрание Челябинской области
Денис Моисеев намерен переизбраться в заксобрание Челябинской области Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Первый вице-спикер заксобрания Челябинской области намерен переизбраться в региональный парламент. Сегодня он подал заявку на участие в праймериз «Единой России», сообщили URA.RU в областной организации партии.

«Денис Моисеев — участник предварительного голосования ЕР. Политик, законотворец, участник СВО подал документы для участия в предварительном голосовании с целью выдвижения в ЗСО», — сообщили в партии. По данным URA.RU, Моисеев собирается баллотироваться в округе №22 (бывший Коркинский).

С октября 2022 года Моисеев бывал в Челябинске наездами, занятый делами партии в Херсонской области, куда его откомандировали по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Даже решение об избрании Моисеева первым вице-спикером депутаты приняли в его отсутствие. После президентских выборов он вернулся в Челябинск. По итогам участия в СВО Денис Моисеев награжден медалью Министерства обороны «Участнику специальной военной операции»

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Первый вице-спикер заксобрания Челябинской области намерен переизбраться в региональный парламент. Сегодня он подал заявку на участие в праймериз «Единой России», сообщили URA.RU в областной организации партии. «Денис Моисеев — участник предварительного голосования ЕР. Политик, законотворец, участник СВО подал документы для участия в предварительном голосовании с целью выдвижения в ЗСО», — сообщили в партии. По данным URA.RU, Моисеев собирается баллотироваться в округе №22 (бывший Коркинский). С октября 2022 года Моисеев бывал в Челябинске наездами, занятый делами партии в Херсонской области, куда его откомандировали по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Даже решение об избрании Моисеева первым вице-спикером депутаты приняли в его отсутствие. После президентских выборов он вернулся в Челябинск. По итогам участия в СВО Денис Моисеев награжден медалью Министерства обороны «Участнику специальной военной операции»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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