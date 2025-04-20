20 апреля 2025

Стали известны подробности о пропавших в лесу Пермского края подростках

В Пермском крае двое подростков уехали в лес на мотоциклах и пропали
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки уехали в лес на мотоцикле и пропали
Подростки уехали в лес на мотоцикле и пропали Фото:

Двое подростков пропали в лесу в Очерском округе (Пермский край) после того, как уехали туда на мотоцикле. У них закончился бензин, и ребята решили вернуться в город пешком. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Парни из Очерского округа поехали в чащу на мотоцикле. Бензин закончился, технику бросили. Решили срезать пешком, думали, побыстрее выйдут к городу», — сказано в сообщении.

Уточняется, что подростки позвонили родителям, и сказали, что с ними все в порядке. Но после этого связь с ними пропала. Ранее URA.RU рассказало, что ребята пропали 20 апреля. Их ищут полиция и волонтеры.

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Двое подростков пропали в лесу в Очерском округе (Пермский край) после того, как уехали туда на мотоцикле. У них закончился бензин, и ребята решили вернуться в город пешком. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Парни из Очерского округа поехали в чащу на мотоцикле. Бензин закончился, технику бросили. Решили срезать пешком, думали, побыстрее выйдут к городу», — сказано в сообщении. Уточняется, что подростки позвонили родителям, и сказали, что с ними все в порядке. Но после этого связь с ними пропала. Ранее URA.RU рассказало, что ребята пропали 20 апреля. Их ищут полиция и волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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