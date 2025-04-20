Стали известны подробности о пропавших в лесу Пермского края подростках

Подростки уехали в лес на мотоцикле и пропали
Двое подростков пропали в лесу в Очерском округе (Пермский край) после того, как уехали туда на мотоцикле. У них закончился бензин, и ребята решили вернуться в город пешком. Об этом пишет telegram-канал Mash.
«Парни из Очерского округа поехали в чащу на мотоцикле. Бензин закончился, технику бросили. Решили срезать пешком, думали, побыстрее выйдут к городу», — сказано в сообщении.
Уточняется, что подростки позвонили родителям, и сказали, что с ними все в порядке. Но после этого связь с ними пропала. Ранее URA.RU рассказало, что ребята пропали 20 апреля. Их ищут полиция и волонтеры.
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