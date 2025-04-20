20 апреля 2025

В Пермском крае пропавших в лесу подростков ищут полиция и волонтеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Сигнал поступил поздно вечером
Сигнал поступил поздно вечером Фото:

В Очерском округе (Пермский край) 20 апреля в лесу потерялись двое подростков. Сигнал поступил поздно вечером. 

«Один из мальчиков позвонил маме и сообщил, что они потерялись в лесу и замерзли. Последний раз пропавшие выходили на связь в два часа ночи. Главе округа и исполняющему обязанности главы минтербеза дал поручение держать ситуацию на контроле и оперативно докладывать. Делаем все, чтобы они нашлись», — написал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 

Сейчас к поискам подключены: служба спасения региона, Очерский отдел полиции, спасатели МЧС, кинолог, волонтеры и охотники. Всего 27 человек и 13 единиц техники. В поисках также задействованы также четыре квадрокоптера.

По словам главы региона, поиски происходят непрерывно с ночи. На данный момент идут попытки запеленговать телефон потерявшихся детей.

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В Очерском округе (Пермский край) 20 апреля в лесу потерялись двое подростков. Сигнал поступил поздно вечером.  «Один из мальчиков позвонил маме и сообщил, что они потерялись в лесу и замерзли. Последний раз пропавшие выходили на связь в два часа ночи. Главе округа и исполняющему обязанности главы минтербеза дал поручение держать ситуацию на контроле и оперативно докладывать. Делаем все, чтобы они нашлись», — написал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.  Сейчас к поискам подключены: служба спасения региона, Очерский отдел полиции, спасатели МЧС, кинолог, волонтеры и охотники. Всего 27 человек и 13 единиц техники. В поисках также задействованы также четыре квадрокоптера. По словам главы региона, поиски происходят непрерывно с ночи. На данный момент идут попытки запеленговать телефон потерявшихся детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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