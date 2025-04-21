На Челябинскую область надвигаются волны жары и холода

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Волны жаркой и холодной погоды ежедневно будут сменять друг друга
Волны жаркой и холодной погоды ежедневно будут сменять друг друга Фото:

В Челябинской области на предстоящей неделе с 21 по 27 апреля жаркая погода будет ежедневно меняться на холодную. О контрастных температурах предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Погода на неделе ожидается контрастной: на севере области волны тепла и холода будут чередоваться ежедневно, на юге области все же будет преобладать теплая и даже жаркая погода. В отдельные дни (понедельник, среда, пятница) при прохождении холодного фронта через северную половину области будут отмечаться дожди, возможно с грозами, усиление ветра и похолодание», — рассказали метеорологи.

Синоптики пояснили, что к концу недели в регионе ожидается выход южного циклона. Он принесет с собой обильные дожди.

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В Челябинской области на предстоящей неделе с 21 по 27 апреля жаркая погода будет ежедневно меняться на холодную. О контрастных температурах предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Погода на неделе ожидается контрастной: на севере области волны тепла и холода будут чередоваться ежедневно, на юге области все же будет преобладать теплая и даже жаркая погода. В отдельные дни (понедельник, среда, пятница) при прохождении холодного фронта через северную половину области будут отмечаться дожди, возможно с грозами, усиление ветра и похолодание», — рассказали метеорологи. Синоптики пояснили, что к концу недели в регионе ожидается выход южного циклона. Он принесет с собой обильные дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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