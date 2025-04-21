На Челябинскую область надвигаются волны жары и холода

В Челябинской области на предстоящей неделе с 21 по 27 апреля жаркая погода будет ежедневно меняться на холодную. О контрастных температурах предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Погода на неделе ожидается контрастной: на севере области волны тепла и холода будут чередоваться ежедневно, на юге области все же будет преобладать теплая и даже жаркая погода. В отдельные дни (понедельник, среда, пятница) при прохождении холодного фронта через северную половину области будут отмечаться дожди, возможно с грозами, усиление ветра и похолодание», — рассказали метеорологи.
Синоптики пояснили, что к концу недели в регионе ожидается выход южного циклона. Он принесет с собой обильные дожди.
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