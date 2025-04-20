20 апреля 2025

В Тюмени у автобуса на ходу отвалилось колесо. Видео

В Тюмени пассажирский автобус потерял колесо прямо на ходу
© Служба новостей «URA.RU»
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Видео ДТП публикуют в соцсетях очевидцы
Видео ДТП публикуют в соцсетях очевидцы Фото:

У рейсового автобуса в Тюмени на ходу отлетело колесо. Об этом очевидцы рассказали в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Сегодня на Республике, перед Холодильной. Автобус потерял колесо, которое по встречке прокатилось и пересекло перекресток», — комментирует очевидец выложенное видео.

На кадрах видно, что автобус лишился колеса прямо на ходу. Это автобус среднего класса вместимости, его маршрут на данный момент неизвестен. URA.RU запросило комментарий регионального управления ГИБДД, ответ ожидается.

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У рейсового автобуса в Тюмени на ходу отлетело колесо. Об этом очевидцы рассказали в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Сегодня на Республике, перед Холодильной. Автобус потерял колесо, которое по встречке прокатилось и пересекло перекресток», — комментирует очевидец выложенное видео. На кадрах видно, что автобус лишился колеса прямо на ходу. Это автобус среднего класса вместимости, его маршрут на данный момент неизвестен. URA.RU запросило комментарий регионального управления ГИБДД, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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