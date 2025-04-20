Видео ДТП публикуют в соцсетях очевидцы
У рейсового автобуса в Тюмени на ходу отлетело колесо. Об этом очевидцы рассказали в telegram-канале «ЧС Тюмень».
«Сегодня на Республике, перед Холодильной. Автобус потерял колесо, которое по встречке прокатилось и пересекло перекресток», — комментирует очевидец выложенное видео.
На кадрах видно, что автобус лишился колеса прямо на ходу. Это автобус среднего класса вместимости, его маршрут на данный момент неизвестен. URA.RU запросило комментарий регионального управления ГИБДД, ответ ожидается.
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