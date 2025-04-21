Рынок жилья в Екатеринбурге стал самым перспективным в России

Екатеринбург занял первое место в топе городов-миллиоников по потенциалу рынка жилья на 2025 год. Об этом URA.RU рассказали в ГК «Самолет».
Продажи квартир составили 1,23 миллиона квадратных метров по итогам 2024-го, что стало лучшим показателем среди 14 крупнейших городов России. Город также занял первое место по показателю ввода нового жилья — 1,83 миллиона квадратных метров (+23%).
«Несмотря на общее снижение продаж по итогам 2024 года, рынок Екатеринбурга сохранит привлекательность благодаря своим экономическим и демографическим факторам. Рост строительных объемов подтверждает устойчивость позиций города. Эти показатели делают Екатеринбург одной из ключевых точек для девелопмента в ближайшей перспективе», — рассказала руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба.
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