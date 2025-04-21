Суд вынес посмертный приговор отцу-насильнику сестер Хачатурян

Бутырский районный суд Москвы вынес посмертный вердикт в отношении Михаила Хачатуряна, признав его виновным в совершении насильственных действий в отношении собственных дочерей. Об этом рассказали корреспонденты из зала суда.
«Признать Хачатуряна виновным... прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого», — сообщили в суде. Информацию об этом передает РИА Новости.
Михаилу Хачатуряну после его смерти были предъявлены обвинения по трем статьям: совершение насильственных действий сексуального характера, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также распространение порнографической продукции. На заседании суда, посвященном объявлению приговора, присутствовала одна из его дочерей — Мария.
Рассмотрение дела самих сестер продолжается. Однако судебное решение, подтверждающее вину их отца в совершении насилия, может выступить одним из ключевых доказательств их невиновности. Защита выражает надежду, что на основании данного вердикта уголовное преследование в отношении сестер также будет прекращено.
По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян лишили жизни своего отца, нанеся ему удары молотком и ножом в область груди, шеи и головы. Мотивом преступления, как утверждается, стали многолетние издевательства со стороны мужчины. Тело предпринимателя было найдено в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Генпрокуратура РФ в 2020 году утвердила сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору.
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