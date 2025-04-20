Авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы из ЯНАО в Тюмень и обратно

Дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард (ЯНАО) и обратно ввела АТК «Ямал». Рейсы 9846/9845 стартует 10 мая, сообщают в авиакомпании.
«Вылет из Тюмени запланирован в 15 часов 20 минут. Из Салехарда — на 18:20», — уточняют в telegram-канале перевозчика.
Как сообщают в ямальской авиакомпании, на рейсе доступны льгота для детей из многодетных семей. Также на рейсах действует специальный тариф по программе «Морошка».
Ранее URA.RU сообщало, что с конца марта 2025 года введен дополнительный рейс Ноябрьск — Салехард и обратно. Вылет из Ноябрьска в 13 часов, из Салехарда — на 15 часов.
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