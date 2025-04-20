20 апреля 2025

Авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы из ЯНАО в Тюмень и обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительный рейс введен АТК «Ямал»
Дополнительный рейс введен АТК «Ямал» Фото:

Дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард (ЯНАО) и обратно ввела АТК «Ямал». Рейсы 9846/9845 стартует 10 мая, сообщают в авиакомпании. 

«Вылет из Тюмени запланирован в 15 часов 20 минут. Из Салехарда — на 18:20», — уточняют в telegram-канале перевозчика.

Как сообщают в ямальской авиакомпании, на рейсе доступны льгота для детей из многодетных семей. Также на рейсах действует специальный тариф по программе «Морошка». 

Ранее URA.RU сообщало, что с конца марта 2025 года введен дополнительный рейс Ноябрьск — Салехард и обратно. Вылет из Ноябрьска в 13 часов, из Салехарда — на 15 часов.

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Дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард (ЯНАО) и обратно ввела АТК «Ямал». Рейсы 9846/9845 стартует 10 мая, сообщают в авиакомпании.  «Вылет из Тюмени запланирован в 15 часов 20 минут. Из Салехарда — на 18:20», — уточняют в telegram-канале перевозчика. Как сообщают в ямальской авиакомпании, на рейсе доступны льгота для детей из многодетных семей. Также на рейсах действует специальный тариф по программе «Морошка».  Ранее URA.RU сообщало, что с конца марта 2025 года введен дополнительный рейс Ноябрьск — Салехард и обратно. Вылет из Ноябрьска в 13 часов, из Салехарда — на 15 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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