В Кургане сегодня у Царева городища столкнулись в ДТП две иномарки. Об этом сообщается в соцсетях.
«ДТП возле Царево городище», — пишет группа «ЧП Курган» в соцсети ВКонтакте. На фото врезались две иномарки. ДТП произошло рядом с культурно-историческим комплексом Царево городище.
Редакция обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. «По предварительной информации, в 11:40, на проспекте Конституции, в районе дома 53, водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, под управлением водителя, 1981 года рождения. В результате ДТП водитель Toyota получил телесные повреждения», — уточнили в ГАИ.
Ранее в Кургане уже происходили серьезные ДТП: в Заозерном районе города столкнулись новый автобус и легковой автомобиль, а до этого — два новых автобуса. Информация о пострадавших в тех авариях не поступала.
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