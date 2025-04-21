В Кургане возле Царева городища врезались две иномарки. Фото

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ДТП произошло рядом с культурно-историческим комплексом Царево городище (архивное фото)
ДТП произошло рядом с культурно-историческим комплексом Царево городище (архивное фото) Фото:

В Кургане сегодня у Царева городища столкнулись в ДТП две иномарки. Об этом сообщается в соцсетях.

ДТП возле Царево городище
ДТП возле Царево городище
Фото:

«ДТП возле Царево городище», — пишет группа «ЧП Курган» в соцсети ВКонтакте. На фото врезались две иномарки. ДТП произошло рядом с культурно-историческим комплексом Царево городище. 

Редакция обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. «По предварительной информации, в 11:40, на проспекте Конституции, в районе дома 53, водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, под управлением водителя, 1981 года рождения. В результате ДТП водитель Toyota получил телесные повреждения», — уточнили в ГАИ.

Ранее в Кургане уже происходили серьезные ДТП: в Заозерном районе города столкнулись новый автобус и легковой автомобиль, а до этого — два новых автобуса. Информация о пострадавших в тех авариях не поступала.

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В Кургане сегодня у Царева городища столкнулись в ДТП две иномарки. Об этом сообщается в соцсетях. «ДТП возле Царево городище», — пишет группа «ЧП Курган» в соцсети ВКонтакте. На фото врезались две иномарки. ДТП произошло рядом с культурно-историческим комплексом Царево городище.  Редакция обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. «По предварительной информации, в 11:40, на проспекте Конституции, в районе дома 53, водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, под управлением водителя, 1981 года рождения. В результате ДТП водитель Toyota получил телесные повреждения», — уточнили в ГАИ. Ранее в Кургане уже происходили серьезные ДТП: в Заозерном районе города столкнулись новый автобус и легковой автомобиль, а до этого — два новых автобуса. Информация о пострадавших в тех авариях не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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