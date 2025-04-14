В Заозерном, около остановки, столкнулись новый автобус и легковушка (архивное фото)
В Заозерном районе Кургана в результате ДТП столкнулись новый автобус и легковушка. Об этом сообщается в соцсетях.
ДТП с автобусом в Заозерном
«ДТП с автобусом в Заозерном», — пишет группа «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Редакция обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. «Информации о пострадавших не имеется», — пишет прокуратура Курганской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском Заозерном столкнулись два новых автобуса. ДТП произошло 10 апреля.
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