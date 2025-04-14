14 апреля 2025

В курганском Заозерном новый автобус столкнулся с легковушкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Заозерном, около остановки, столкнулись новый автобус и легковушка (архивное фото)
В Заозерном, около остановки, столкнулись новый автобус и легковушка (архивное фото) Фото:

В Заозерном районе Кургана в результате ДТП столкнулись новый автобус и легковушка. Об этом сообщается в соцсетях.

ДТП с автобусом в Заозерном
ДТП с автобусом в Заозерном
Фото:

«ДТП с автобусом в Заозерном», — пишет группа «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Редакция обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. «Информации о пострадавших не имеется», — пишет прокуратура Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском Заозерном столкнулись два новых автобуса. ДТП произошло 10 апреля.

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В Заозерном районе Кургана в результате ДТП столкнулись новый автобус и легковушка. Об этом сообщается в соцсетях. «ДТП с автобусом в Заозерном», — пишет группа «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Редакция обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. «Информации о пострадавших не имеется», — пишет прокуратура Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском Заозерном столкнулись два новых автобуса. ДТП произошло 10 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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