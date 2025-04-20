20 апреля 2025

В ХМАО родилось более полусотни «королевских» близнецов

В ХМАО родилось 65 разнополых близнецов
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе родилось 65 разнополых двоен
В регионе родилось 65 разнополых двоен Фото:

В 2024 году в ХМАО родилось 65 разнополых двоен. Об этом URA.RU рассказали в окружном депздраве.

«В медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2024 году родилось 65 разнополых близнецов. При этом в Сургуте появилось на свет 35 пар», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что больше всего «королевских» близнецов родилось в июне. Их количество достигло 13 пар. А однополые близнецы рождались чаще всего в октябре, число рожденных малышей составило 24 пары.

Врач-гинеколог из Сургута Ляйсан Хисамиева объяснила журналисту, что беременность разнополой двойней — не частое явление, однако самое безопасное среди многоплодных беременностей. «Чаще всего разнополые малыши получаются, если беременность наступила путем ЭКО, либо после отмены противозачаточных таблеток. Также получить „королевскую“ двойню возможно после прохождения гормональной терапии и, если в роду уже были многоплодные беременности», — поделилась врач.

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В 2024 году в ХМАО родилось 65 разнополых двоен. Об этом URA.RU рассказали в окружном депздраве. «В медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2024 году родилось 65 разнополых близнецов. При этом в Сургуте появилось на свет 35 пар», — сказано в сообщении. Также в ведомстве сообщили, что больше всего «королевских» близнецов родилось в июне. Их количество достигло 13 пар. А однополые близнецы рождались чаще всего в октябре, число рожденных малышей составило 24 пары. Врач-гинеколог из Сургута Ляйсан Хисамиева объяснила журналисту, что беременность разнополой двойней — не частое явление, однако самое безопасное среди многоплодных беременностей. «Чаще всего разнополые малыши получаются, если беременность наступила путем ЭКО, либо после отмены противозачаточных таблеток. Также получить „королевскую“ двойню возможно после прохождения гормональной терапии и, если в роду уже были многоплодные беременности», — поделилась врач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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