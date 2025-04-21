В Ростове-на-Дону арестовали поджигателей дома имама Бикмаева

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону избрал меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 июня в отношении двух мужчин, которых подозревают в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области, имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Постановлением Кировского районного суда <…> Лапину <…> и Коцюбинскому <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 июня включительно», — говорится в судебном решении. Информацию передает ТАСС.
Уточняется, что злоумышленники были задержаны 17 апреля. Один из мужчин сообщил, что совершил поджог по заданию украинского координатора, который пообещал ему за это 50 тысяч рублей. Цель подобного: разжечь вражду меду мусульманами и православными в преддверии Пасхи, передает деловое издание «Взгляд». В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также по факту хулиганства.
Инцидент произошел 16 апреля на улице Туркестанской в Ростове-на-Дону. Неизвестные предприняли попытку поджечь частный дом, принадлежащий Мухаммеду Бикмаеву. В результате происшествия никто не пострадал. По информации регионального управления МВД, оба подозреваемых ранее имели судимости: 32-летний мужчина привлекался к ответственности за кражу, а его 24-летний сообщник — за сбыт наркотических средств и кражу.
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