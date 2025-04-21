Крыса оставила жителей Улан-Удэ без развлечений

В Улан-Удэ часть города на некоторое время осталась без электроснабжения из-за замыкания, которое вызвала крыса. В числе объектов, отключенных от сети, оказалось колесо обозрения. Об этом сообщила пресс-служба филиала «Бурятэнерго».
«Причиной нарушения электроснабжения стало попадание крысы в ячейку секционного выключателя электроустановки», — рассказали РИА Новости в «Бурятэнерго». Уточняется, инцидент произошел на распределительном пункте №12. На место аварии были вызваны специалисты-электрики, которые в кратчайшие сроки восстановили подачу электроэнергии.
Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как порядка десяти человек вручную вращают колесо обозрения, чтобы эвакуировать посетителей, застрявших на аттракционе. Инцидент произошел в парке «Юбилейный».
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