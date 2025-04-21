Крыса оставила жителей Улан-Удэ без развлечений

В Улан-Удэ крыса обесточила колесо обозрения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крыса попала в ячейку секционного выключателя электроустановки
Крыса попала в ячейку секционного выключателя электроустановки Фото:

В Улан-Удэ часть города на некоторое время осталась без электроснабжения из-за замыкания, которое вызвала крыса. В числе объектов, отключенных от сети, оказалось колесо обозрения. Об этом сообщила пресс-служба филиала «Бурятэнерго».

«Причиной нарушения электроснабжения стало попадание крысы в ячейку секционного выключателя электроустановки», — рассказали РИА Новости в «Бурятэнерго». Уточняется, инцидент произошел на распределительном пункте №12. На место аварии были вызваны специалисты-электрики, которые в кратчайшие сроки восстановили подачу электроэнергии.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как порядка десяти человек вручную вращают колесо обозрения, чтобы эвакуировать посетителей, застрявших на аттракционе. Инцидент произошел в парке «Юбилейный».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Улан-Удэ часть города на некоторое время осталась без электроснабжения из-за замыкания, которое вызвала крыса. В числе объектов, отключенных от сети, оказалось колесо обозрения. Об этом сообщила пресс-служба филиала «Бурятэнерго». «Причиной нарушения электроснабжения стало попадание крысы в ячейку секционного выключателя электроустановки», — рассказали РИА Новости в «Бурятэнерго». Уточняется, инцидент произошел на распределительном пункте №12. На место аварии были вызваны специалисты-электрики, которые в кратчайшие сроки восстановили подачу электроэнергии. Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как порядка десяти человек вручную вращают колесо обозрения, чтобы эвакуировать посетителей, застрявших на аттракционе. Инцидент произошел в парке «Юбилейный».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...