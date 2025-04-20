В Нижневартовске (ХМАО) прошли уникальные для региона испытания зимних шин, созданных на основе инновационного синтетического каучука российского производства. Материал обеспечит высокие эксплуатационные качества шин, что позволит заменить импортные аналоги.
«Материал разработан в партнёрстве компаний СИБУР и „Татнефть“ в рамках программы импортозамещения. Инновационный каучук обеспечивает высокие эксплуатационные качества покрышкам, разработка позволит заменить импортные аналоги, ранее поставлявшиеся из Германии, Японии и Южной Кореи», — подчеркнул Анатолий Светликов, директор дивизиона «Транспорт» СИБУРа.
Разработка и производство современных полимеров стали возможными благодаря глубокому химическому переделу углеводородного сырья, переработанного из попутного нефтяного газа (ПНГ) на заводах «СибурТюменьГаза» в Западной Сибири. Тестирование шин Ikon Autograph Snow 3 с его использованием проводилось на замерзшем озере под Нижневартовском.
Ключевым фактором оценки стали сцепление, торможение и устойчивость на льду и снегу. Испытания позволили объективно оценить влияние нового синтетического каучука на управляемость и безопасность автомобиля в условиях реального зимнего климата.
Перед запуском новой формулы в серийное производство ещё предстоит пройти сложный цикл лабораторных, стендовых и ресурсных испытаний. По итогам комплексной научной работы можно будет принять окончательное решение об использовании материала, подчеркнул директор по развитию продукта шинного подразделения Группы «Татнефть» Владимир Барвинок.
Следующим этапом совместной работы двух компаний по импортозамещению шин станет замена дорогостоящего натурального каучука. Сейчас поставки полностью зависят от стран Юго-Восточной Азии.
Видео: СИБУР
Ранее URA.RU сообщало, что предприятия СИБУРа в ХМАО переходят на отечественное оборудование. Филиалы компании «СибурТюменьГаз» и «Запсибтрансгаз» провели масштабную программу по импортозамещению оборудования на своих производственных площадках.
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