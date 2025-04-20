20 апреля 2025

Тюменцам стало сложнее продать квартиру

В Тюмени срок продажи квартир увеличился до года
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем квартиры в Тюмени продаются от года
В среднем квартиры в Тюмени продаются от года Фото:

В марте срок продажи квартир в Тюмени вырос до одного года. По сравнению с прошлым годом этот период увеличился больше, чем на семь месяцев. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Речь идет о жилье на вторичном рынке.

«Средний срок экспозиции проданных квартир в Тюмени в марте 2025 года составил 12,79 месяцев. Он увеличился на 2,01 месяца по сравнению с февралем и на 7,61 месяца по сравнению с прошлым годом»,— говорится в отчете риелторов.

Тюменский риелтор Екатерина Иванова сообщила, что продать квартиру стало сложнее из-за резкого сокращения одобрений на ипотеку. «В нынешних условиях получить кредит на жилье стало гораздо сложнее, так как требования к заемщикам значительно ужесточились. Теперь первоначальный взнос должен быть не меньше 30% , что значительно сокращает часть потенциальных покупателей», — сообщила Иванова.

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В марте срок продажи квартир в Тюмени вырос до одного года. По сравнению с прошлым годом этот период увеличился больше, чем на семь месяцев. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Речь идет о жилье на вторичном рынке. «Средний срок экспозиции проданных квартир в Тюмени в марте 2025 года составил 12,79 месяцев. Он увеличился на 2,01 месяца по сравнению с февралем и на 7,61 месяца по сравнению с прошлым годом»,— говорится в отчете риелторов. Тюменский риелтор Екатерина Иванова сообщила, что продать квартиру стало сложнее из-за резкого сокращения одобрений на ипотеку. «В нынешних условиях получить кредит на жилье стало гораздо сложнее, так как требования к заемщикам значительно ужесточились. Теперь первоначальный взнос должен быть не меньше 30% , что значительно сокращает часть потенциальных покупателей», — сообщила Иванова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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