Тюменцам стало сложнее продать квартиру

В марте срок продажи квартир в Тюмени вырос до одного года. По сравнению с прошлым годом этот период увеличился больше, чем на семь месяцев. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Речь идет о жилье на вторичном рынке.
«Средний срок экспозиции проданных квартир в Тюмени в марте 2025 года составил 12,79 месяцев. Он увеличился на 2,01 месяца по сравнению с февралем и на 7,61 месяца по сравнению с прошлым годом»,— говорится в отчете риелторов.
Тюменский риелтор Екатерина Иванова сообщила, что продать квартиру стало сложнее из-за резкого сокращения одобрений на ипотеку. «В нынешних условиях получить кредит на жилье стало гораздо сложнее, так как требования к заемщикам значительно ужесточились. Теперь первоначальный взнос должен быть не меньше 30% , что значительно сокращает часть потенциальных покупателей», — сообщила Иванова.
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