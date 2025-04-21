В Челябинске рухнули цены на дома и коттеджи. Инфографика

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Средняя цена частного дома в Челябинске составляет 5 миллионов 967 тысяч рублей
Средняя цена частного дома в Челябинске составляет 5 миллионов 967 тысяч рублей Фото:

В Челябинске с 18 февраля по 15 апреля 2025 года цены на дачи в СНТ и коттеджи снизились на 22,5%. Сейчас такая недвижимость в среднем продается за 5 миллионов 967 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 18 февраля по 15 апреля 2025 года стоимость домов и коттеджей снизилась на 22,5% за объект. Минимальная цена коттеджа составила 580 тысяч рублей, максимальная — 32 миллиона рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.

В Челябинской области по итогам 2024 года доля рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) увеличилась до 58%. При этом большинство челябинцев хотели бы переехать в коттеджный поселок за город.

В Челябинске снизились цены на коттеджи на 22,5%
В Челябинске снизились цены на коттеджи на 22,5%
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В Челябинске с 18 февраля по 15 апреля 2025 года цены на дачи в СНТ и коттеджи снизились на 22,5%. Сейчас такая недвижимость в среднем продается за 5 миллионов 967 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 18 февраля по 15 апреля 2025 года стоимость домов и коттеджей снизилась на 22,5% за объект. Минимальная цена коттеджа составила 580 тысяч рублей, максимальная — 32 миллиона рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate. В Челябинской области по итогам 2024 года доля рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) увеличилась до 58%. При этом большинство челябинцев хотели бы переехать в коттеджный поселок за город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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