Пропавшие в Пермском крае подростки найдены

Им ничего не угрожает
Пропавших в Очерском городском округе Пермского края подростков нашли. Об этом сообщил региональный следком.
«Подростки найдены и живы. Им ничего не угрожает», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что на поиски заблудившихся подростков вышли спасатели, волонтеры и местные охотники. Они обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск детей вели, в том числе с помощью квадрокоптеров.
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