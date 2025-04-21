Пропавшие в Пермском крае подростки найдены

Следователи: пропавшие в Пермском крае подростки найдены
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Им ничего не угрожает
Им ничего не угрожает Фото:

Пропавших в Очерском городском округе Пермского края подростков нашли. Об этом сообщил региональный следком. 

«Подростки найдены и живы. Им ничего не угрожает», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что на поиски заблудившихся подростков вышли спасатели, волонтеры и местные охотники. Они обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск детей вели, в том числе с помощью квадрокоптеров.

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Пропавших в Очерском городском округе Пермского края подростков нашли. Об этом сообщил региональный следком.  «Подростки найдены и живы. Им ничего не угрожает», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало, что на поиски заблудившихся подростков вышли спасатели, волонтеры и местные охотники. Они обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск детей вели, в том числе с помощью квадрокоптеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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