Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готовится к первому полету

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Самолет SJ-100 пройдет испытания до конца апреля
Самолет SJ-100 пройдет испытания до конца апреля Фото:

Самолет SJ-100, созданный с применением исключительно отечественных компонентов, завершает подготовку к своему первому испытательному полету. Как сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Олег Бочаров, вылет состоится в установленные сроки — до конца апреля, когда наступит подходящая погода. 

SJ-100 представляет собой узкофюзеляжный самолет для перевозок на короткие расстояния, разрабатываемый в рамках программы по замещению импортных систем и комплектующих. Эта авиамашина пополнит линейку воздушных судов семейства Superjet, уже находящихся в эксплуатации.

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Самолет SJ-100, созданный с применением исключительно отечественных компонентов, завершает подготовку к своему первому испытательному полету. Как сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Олег Бочаров, вылет состоится в установленные сроки — до конца апреля, когда наступит подходящая погода.  SJ-100 представляет собой узкофюзеляжный самолет для перевозок на короткие расстояния, разрабатываемый в рамках программы по замещению импортных систем и комплектующих. Эта авиамашина пополнит линейку воздушных судов семейства Superjet, уже находящихся в эксплуатации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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