Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готовится к первому полету

Самолет SJ-100, созданный с применением исключительно отечественных компонентов, завершает подготовку к своему первому испытательному полету. Как сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Олег Бочаров, вылет состоится в установленные сроки — до конца апреля, когда наступит подходящая погода.
SJ-100 представляет собой узкофюзеляжный самолет для перевозок на короткие расстояния, разрабатываемый в рамках программы по замещению импортных систем и комплектующих. Эта авиамашина пополнит линейку воздушных судов семейства Superjet, уже находящихся в эксплуатации.
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