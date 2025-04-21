Тюменцы внезапно заинтересовались однокомнатными квартирами

Спрос на однокомнатные квартиры в новостройках Тюмени увеличился почти на 60% за первый квартал года. Об этом сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимость».
«Отчасти рост активности на первичном рынке жилья связан с реализацией отложенного спроса. В условиях постепенного снижения доходности депозитов некоторые потенциальные покупатели после окончания срочных вкладов вернулись к вопросу приобретения недвижимости», — пояснил агентству управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
При этом аналитики отмечают, что средняя стоимость «однушки» в тюменских новостройках составила 6,1 миллион рублей. Средняя стоимость квадратного метра составила 142 тысячи рублей.
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