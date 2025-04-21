Тюменцы внезапно заинтересовались однокомнатными квартирами

В Тюмени спрос на однокомнатные квартиры с начала года вырос на 59%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена «однушки» на рынке Тюмени превышает 6 миллионов рублей
Средняя цена «однушки» на рынке Тюмени превышает 6 миллионов рублей Фото:

Спрос на однокомнатные квартиры в новостройках Тюмени увеличился почти на 60% за первый квартал года. Об этом сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимость».

«Отчасти рост активности на первичном рынке жилья связан с реализацией отложенного спроса. В условиях постепенного снижения доходности депозитов некоторые потенциальные покупатели после окончания срочных вкладов вернулись к вопросу приобретения недвижимости», — пояснил агентству управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

При этом аналитики отмечают, что средняя стоимость «однушки» в тюменских новостройках составила 6,1 миллион рублей. Средняя стоимость квадратного метра составила 142 тысячи рублей.

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Спрос на однокомнатные квартиры в новостройках Тюмени увеличился почти на 60% за первый квартал года. Об этом сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимость». «Отчасти рост активности на первичном рынке жилья связан с реализацией отложенного спроса. В условиях постепенного снижения доходности депозитов некоторые потенциальные покупатели после окончания срочных вкладов вернулись к вопросу приобретения недвижимости», — пояснил агентству управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. При этом аналитики отмечают, что средняя стоимость «однушки» в тюменских новостройках составила 6,1 миллион рублей. Средняя стоимость квадратного метра составила 142 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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